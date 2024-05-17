Путин: планов брать Харьков сегодня нет

По словам Путина, военные действия России на харьковском направлении – это вина властей Украины, потому что те обстреливают жилые кварталы приграничных территорий, в том числе Белгород.

"Ну там же гражданские люди гибнут. Всё же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам", – утверждает Путин.