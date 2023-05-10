Безвизовый режим

Визовый режим между Грузией и Россией был введен еще в 2000 году по решению российского правительства, Грузия также ввела визовый режим для граждан России. После войны 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

В тексте указа Путина нет ответа на вопрос, по какой причине Кремль решил отменить визы для граждан Грузии.

Грузинское правительство на протяжении года было мишенью для критики как внутри страны, так и за ее пределами в связи с его позицией в отношении России, начавшей в феврале прошлого года войну против Украины.

Грузия не присоединилась к санкциям против Москвы, заявляя об опасности открытия "второго фронта". Многим гражданам России, вынужденным покинуть свою страну из-за вторжения в Украину, грузинские пограничники отказывали во въезде.

Теперь Путин, продолжающий войну против Украины, свои указом постановил, что "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность". Исключение - "граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования".

Полеты в Грузию

Кроме того, Россия решила возобновить прямое авиасообщение с Грузией.

21 июня 2019 года Путин подписал указ о запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией. Новым указом он отменил это решение.

Запрет был введен после протестов в Тбилиси, спровоцированных визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который прибыл в столицу Грузии в качестве главы Межпарламентской ассамблеи православия. Заседание ассамблеи проходило в парламенте Грузии, Гаврилов занял кресло спикера, что вызвало волну протестов.

Российский МИД отменил рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию. А Минтранс России заявил, что российские авиакомпании будут "еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно" на самолетах отечественного производства, сейчас "перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов".

До приостановки авиасообщения в Грузию летали российские "Аэрофлот", "Победа", S7, Utair, "Уральские авиалинии" и Red Wings, а также грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines. Сейчас россияне летают в Тбилиси через Ереван.

Реакция Грузии

Правительство Грузии, в том числе МИД страны, и правящая партия "Грузинская мечта" пока не прокомментировали решение об отмене виз и возобновлении полетов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая имеет ограниченные полномочия и чья позиция еще не означает позицию официального Тбилиси, решение Путина осудила.

"Очередная российская провокация! - написала она в твиттере. - Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию в Украине и оккупирует нашу территорию".

Зурабишвили призвала созвать Совбез Грузии для обсуждения визового режима для россиян (сейчас его нет). Необходимо ввести трехмесячные визы для тех граждан России, которые приезжают и остаются в стране, считает она.

Как Москва изменила отношение к Тбилиси

Российские власти благосклонно отзывались о позиции, которую заняла правящая партия Грузии и правительство в связи с российским вторжением в Украину.

"Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует - открыто, публично - присоединиться к санкциям против Российской Федерации, - говорил в январе глава МИД России Сергей Лавров. - То, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, вызывает уважение".

Тогда же Лавров заявил, что Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией.

В конце марта глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин называл реакцию Грузии на санкции против России "взвешенной", обещая, что "этот факт не останется незамеченным" (Карасин - бывший замминистра иностранных дел).

О возможной отмене визового режима еще в декабре прошлого года говорил замглавы МИД России Михаил Галузин. А в начале мая правительство Грузии хвалила пропагандист Маргарита Симоньян. "Исключительно разумно ведет себя в этой ситуации Грузия. На удивление", - писала она в твиттере.