Путин объявил об участии в выборах. Его попросил об этом командир Жога из ДНР

Первым о том, что Путин согласился пойти на выборы, написал корреспондент кремлевского пула от "Коммерсанта" Андрей Колесников.

"Подполковник из награжденных, когда все награжденные окружили президента, попросил Владимира Путина пойти на выборы. Президент согласился. Остальные потом присоединились к просьбе", — написал журналист.

С просьбой выступил "спикер парламента ДНР", подполковник Артем Жога, обратившийся от лица "всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель".

Позже Кремль опубликовал видео, на котором Путин отвечает Жоге: "Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации".