Путин назвал действия вагнеровцев,"предательством" и "изменой", Пригожин сдаваться не собирается

Действия ЧВК "Вагнер" он назвал "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой".

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", - говорит Путин и обещает "неминуемое наказание".

Евгения Пригожина он так ни разу и не назвал по имени, отмечает BBC.

Еще один момент, на который следует обращает внимание BBC: Путин сказал, что ВС РФ получили приказ "по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж", [к ним] "будут предприняты решительные действия, они будут жесткими".

Спустя некоторое время после обращения Путина в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина" появилось заявления в аудиоформате, сделанное голосом, похожим на Пригожина.

В нем сказано: "По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, воевали и воюем, и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, бюрократии и обмане".