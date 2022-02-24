Путин начал вторжение в Украину, в городах гремят взрывы

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Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе".

Минобороны России обновило информацию о происходящем на территории Украины. Вот что утверждает ведомство:

  • Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены
  • Военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя
  • Украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают
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Это противоречит тому, о чем говорят украинские военные: они утверждают, что воздушные силы страны отбивают нападение, а военные удерживают оборонные позиции. Генштаб ВСУ меньше часа назад назвал ситуацию "контролируемой"

Погранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:

"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.

Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Нападения на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, нападение происходит со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.

В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.

Относительно ранений среди защитников границы информация уточняется"

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си.

"Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

Борис Джонсон обсудил ситуацию на Украине с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление о происходящем на Украине. Он сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским:

"Я потрясен ужасными событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским о дальнейших шагах. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ", - написал Джонсон.

Ранним утром, после 5:00, в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе гремели взрывы.

Войска РФ пересекли границу в районе Харькова, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, передает Унiан.

Украинские СМИ также сообщают о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области и взрывах в районе аэропорта “Борисполь“.

Телеграм-каналы пишут об уничтожении военных складов в Сватове Луганской области и уничтожении военного объекта под Днепропетровском.

Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.

"Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент США заявил, что "президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания"

Заявление президента США Джо Байдена после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе"

Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.

Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.

Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.

Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил "безрассудное и неспровоцированное нападение" России на Украину.

Он заявил, что партнеры по альянсу встретятся, чтобы обсудить ответные действия.

Столтенберг сказал, что НАТО сделает все, чтобы защитить всех союзников и поддержать народ Украины в это ужасное время.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру.

"Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая...

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".

Путин начал вторжение в Украину, в городах гремят взрывы
© Youtube stop kadras

"Военное освоение прилегающей к нашим границам территории, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающую и абсолютно неприемлемую угрозу", - сказал Путин в четверг в телеобращении в котором де-факто объявил о начале военных действий против Украины."В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО - все тщетно", - заявил Путин.

Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение, заявил Владимир Путин.

"Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - сказал российский президент, назвав военные действия России "самообороной"

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