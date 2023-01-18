Способность России добиться масштабных и быстрых изменений в своем военном потенциале зависит от готовности российского президента перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи и перевести экономику на "военные рельсы", считают эксперты, отмечая, что по некоторым признакам Владимир Путин может решиться на это.
Russian Defense Minister Sergey #Shoigu announced on January 17 that he will implement Russian President Vladimir #Putin’s directive to conduct large-scale military reforms between 2023-2026 to expand #Russia’s conventional armed forces.https://t.co/nGf4QZDRhc pic.twitter.com/uocwUZCzMh— ISW (@TheStudyofWar) January 18, 2023
Хотя реформа вооруженных сил РФ в масштабах, объявленных 17 января Сергеем Шойгу, не сможет произойти в ближайшие месяцы, в ISW отмечают, что она может изменить соотношение сил с 2024 года. "У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до конца лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", - говорится в сводке.
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