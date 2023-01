Способность России добиться масштабных и быстрых изменений в своем военном потенциале зависит от готовности российского президента перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи и перевести экономику на "военные рельсы", считают эксперты, отмечая, что по некоторым признакам Владимир Путин может решиться на это.

Russian Defense Minister Sergey #Shoigu announced on January 17 that he will implement Russian President Vladimir #Putin’s directive to conduct large-scale military reforms between 2023-2026 to expand #Russia’s conventional armed forces.https://t.co/nGf4QZDRhc pic.twitter.com/uocwUZCzMh