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Это может случиться, возможно, уже 18 января, говорится в новой ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AFP/Scanpix

Способность России добиться масштабных и быстрых изменений в своем военном потенциале зависит от готовности российского президента перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи и перевести экономику на "военные рельсы", считают эксперты, отмечая, что по некоторым признакам Владимир Путин может решиться на это.


Хотя реформа вооруженных сил РФ в масштабах, объявленных 17 января Сергеем Шойгу, не сможет произойти в ближайшие месяцы, в ISW отмечают, что она может изменить соотношение сил с 2024 года. "У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до конца лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", - говорится в сводке.

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Deutsche Welle
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