„Когда Стерджесс была отравлена „Новичком“ через четыре месяца после отравления Скрипалей, оказалось вполне вероятным, что она стала невинной жертвой совершенной с участием других государств преступной и возмутительной попытки убийства“, — сказал на слушаниях в понедельник адвокат Эндрю О`Коннор.

Британское правительство считает, что отравление Скрипаля было организовано агентами российских спецслужб. Скрипаль был осужден в России за госизмену и в 2010 году освобожден в ходе обмена четырех человек, осужденных в России, на десятерых арестованных в США российских шпионов.

44-летняя Стерджесс получила флакон, в котором, как она думала, были духи. Она нанесла на себя жидкость, которая оказалась ядом нервно-паралитического действия, и позже умерла. Ее партнер, Чарли Роули, тоже был отравлен, но остался жив.

Строу также сказал, что в качестве свидетеля следует вызвать президента России Владимира Путина. Глава государства, как заявил адвокат, должен „посмотреть в глаза родственников Дон“. Судья назвал это предложение „интригующим“, в то время как Строу признал, что шансы на появление Путина в суде „могут быть очень низкими“.

Вслед за О`Коннором выступил адвокат Адам Строу, представляющий интересы семьи Стерджесс. Он пересказал детали дела и отметил, что у партнера Дон Стерджесс Чарли Роули в результате отравления до сих пор есть „проблемы с ногами, зрением, равновесием и памятью“. Строу добавил, что симптомы Стерджесс и Роули были очень похожи на симптомы Скрипалей.

Он добавил, что в ходе общественного расследования предстоит установить, действительно ли смерть Стерджесс прямо связана с отравлением Скрипалей.

Полиция считает, что все трое подозреваемых находятся в России, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции. Это означает, что шансов доставить подозреваемых для суда в Великобританию практически нет.

Лондонская полиция установила трех подозреваемых в отравлении Скрипалей: Дениса Сергеева, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. В Великобритании они использовали псевдонимы Сергей Федотов, Александр Петров и Руслан Боширов.

Майкл Менсфилд (еще один адвокат, представляющий интересы семьи Стерджесс) поставил главный вопрос, на который следует ответить в ходе слушаний, так: „провалились ли [британские правоохранительные органы] в том, чтобы предотвратить атаку химическим оружием?“ Он добавил , что события в Солсбери показали, что „из дела Литвиненко не было извлечено никаких уроков“.

По версии следствия, „Новичок“ нанесли на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери. Бывшего российского разведчика и его дочь, приехавшую к нему из России, нашли без сознания, но смогли вылечить.

Во время слушаний было оглашено письменное заявление самого Скрипаля, который возложил ответственность за покушение на свою жизнь на президента России Владимира Путина.

„Я считаю, что Путин все самые важные решения принимает самостоятельно, поэтому, по моему мнению, он как минимум должен был дать разрешение на покушение на Юлию и на меня“, — сказал Скрипаль, добавив, что это его „частное мнение“.

Москва свою причастность к отравлению категорически отрицает.