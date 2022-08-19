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Многие участники предстоящего саммита считают присутствие Путина проблематичным из-за войны в Украине. На саммит G20 в числе прочих приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.
Vladimiras Putinas, Xi Jinpingas
Vladimiras Putinas, Xi Jinpingas
© AP / Scanpix

На саммит стран "большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали, судя по всему, планируют приехать и президент России Владимир Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин. "Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", - сообщил президент Индонезии Йоко Видодо в интервью информационному агентство Bloomberg, обнародованном в пятницу, 19 августа.

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Видодо направил Путину приглашение на саммит, однако Кремль пока официально не подтвердил участие российского президента. Подтверждения участия глав государств в саммите G20 агентству Bloomberg не удалось получить ни от российской, ни от китайской стороны.

Неоднозначное отношение к участию Путина

На Западе считают участие Путина в саммите G20 проблематичным, поскольку на конференцию в числе прочих приглашен и Владимир Зеленский - президент Украины, подвергающейся вооруженной агрессии со стороны России. Западные страны считают, что Россия из-за войны в Украине должна быть политически изолирована и поставили под сомнение свое участие в саммите G20 на Бали, если на конференцию приедет и Владимир Путин.

Отношения в последнее время резко обострились также между США и Китаем. Это было вызвано недавним визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США - Нэнси Пелоси - третьего по рангу политического лидера в США после президента и вице-президента, а также группы американских конгрессменов. В ответ Китай провел масштабные маневры возле Тайваня. Пекин считает Тайвань мятежной провинцией Китая и угрожает в случае необходимости силой вернуть его под своей контроль.

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Deutsche Welle

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