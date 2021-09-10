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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятый раз за год прилетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Переговоры в Кремле продолжались больше трех часов. По их итогам президенты объявили, что согласовали 28 программ по углублению интеграции двух стран.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo kolega iš Baltarusijos Aliaksandras Lukašenka
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo kolega iš Baltarusijos Aliaksandras Lukašenka
© Scanpix / Reuters

Что рассказали Путин и Лукашенко

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров. Речь идет об унификации законодательства в экономике, создании единого финансового рынка, гармонизации налогового и таможенного законодательства, валютном регулировании, общем платежном пространстве, пенсиях и соцстраховании. "Договорились о проведении общей макроэкономической политики", — резюмировал российский президент.

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В числе прочего удалось договориться по "весьма чувствительному", как выразился Путин, вопросу о поставках российских энергоносителей. Цена на природный газ на 2022 год сохранится на уровне этого года. Все детали должны согласовать правительства двух государств.

Обсудили и единое оборонное пространство. Путин сам напомнил, что сейчас начались совместные учения "Запад-2021". По его заверению, они "не направлены против кого бы то ни было", но их проведение "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства".

Лукашенко также рассказал о внутриполитической ситуации в Беларуси, "которая заметно стабилизировалась", добавил Путин. Сам белорусский президент начал с того, что интеграция России и Беларуси, по мнению наблюдателей, "потеряла темп", но полтора года назад "мы подумали, что, наверное, схем уже достаточно, надо бы конкретные планы реализовывать".

"Мы с Владимиром Владимировичем все принципиальные решения приняли, — доложил он, упомянув проблему поставок энергоносителей и взаимных социальных гарантий. — Я хочу спросить у критиков нашей интеграции: где вы видите гирю на ноге Российской Федерации?! Ничего плохого для народов России и Беларуси нет! Все рассчитано на рост благосостояния".

Военно-политический союз двух стран также "продвинулся далеко", продолжил Лукашенко, пообещав "наращивать" совместные действия в ответ на "угрозы". Что касается разговоров о том, что "кто-то кого-то поглотит", то "мы этой болезнью не болели", добавил он.

"Если понадобится, мы с ним [Путиным] это сделаем элементарно! — воскликнул Лукашенко. — И если будет нужна еще более тесная военно-политическая [интеграция], мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в России и Беларуси".

Заканчивая разговор на эту тему, Путин сказал, что сначала "нужно создать экономический базис": "Мы этот вопрос [объединения двух государств] пока не обсуждали. Все должно идти естественным путем. Для этого нужно, что называется, подрасти".

О другом популярном вопросе — финансовой поддержке Минска со стороны Москвы — президенты сказали очень коротко. Правительства договариваются, сообщил Путин. Общий объем кредитов с сентября до конца 2022 года составит около 630-640 млн долларов, уточнил он. Лукашенко подтвердил эту цифру и заявил, что "нам не нужны новые кредиты".

"Я попросил вас подъехать"


Москва и Минск заранее анонсировали, что Лукашенко и Путин в четверг встретятся в Кремле, чтобы согласовать 28 союзных программ (так теперь называются дорожные карты интеграции двух стран), а также "иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".

"Я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время, — заявил Путин в начале встречи. — Нам надо сверить часы, точки поставить по некоторым вопросам. И дать возможность правительствам в ближайшее время (по-моему, завтра они даже уже собираются в Минске) "финализировать" некоторые договоренности".

"Наверное, работы у нас осталось меньше, нежели на прежней нашей встрече. Они длились очень долго: и по пять, и по восемь часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительственных экспертов", — сказал Лукашенко.

Переговоры в Кремле проходили с глазу на глаз без участия министров. Лукашенко в начале встречи назвал русских и белорусов "практически единым народом", произошедшим "от одного корня".

Путин в свою очередь заявил, что пятая за год встреча не связана с "какой-то текущей политической конъюнктурой" в России и Беларуси или с выборами в российский парламент.

На фоне переговоров в Кремле в Калининградской области состоялась церемония открытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут в течение ближайшей недели на территории обеих стран и в Балтийском море. Некоторые страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с началом учений такого масштаба, пишет Рейтер.

28 программ


Союзные программы, которые должны были обсудить Путин и Лукашенко, стали результатом переговоров созданной в 2018 году рабочей группы, которую возглавили тогдашний министр экономического развития России Максим Орешкин и занимавший должность министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Обсудим 28 программ. Это очень много. Это основные темы и направления нашего сотрудничества", — сказал в начале встречи Лукашенко.

Содержание этих программ неизвестно — ни о какой конкретике по экономической интеграции власти двух стран до сих пор не сообщали.

Как ранее отмечали эксперты в беседе с Би-би-си, частые встречи Лукашенко с Путиным, проходящие на российской территории — следствие международной изоляции Минска, вынужденного переориентировать свой экспорт на Россию.

6 сентября в Минске за закрытыми дверями суд вынес приговор противникам Лукашенко Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Колесникова получила 11 лет лишения свободы, Знак — 10 лет.

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bbcrussian.com
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