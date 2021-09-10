Что рассказали Путин и Лукашенко

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров. Речь идет об унификации законодательства в экономике, создании единого финансового рынка, гармонизации налогового и таможенного законодательства, валютном регулировании, общем платежном пространстве, пенсиях и соцстраховании. "Договорились о проведении общей макроэкономической политики", — резюмировал российский президент.

В числе прочего удалось договориться по "весьма чувствительному", как выразился Путин, вопросу о поставках российских энергоносителей. Цена на природный газ на 2022 год сохранится на уровне этого года. Все детали должны согласовать правительства двух государств.

Обсудили и единое оборонное пространство. Путин сам напомнил, что сейчас начались совместные учения "Запад-2021". По его заверению, они "не направлены против кого бы то ни было", но их проведение "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства".

Лукашенко также рассказал о внутриполитической ситуации в Беларуси, "которая заметно стабилизировалась", добавил Путин. Сам белорусский президент начал с того, что интеграция России и Беларуси, по мнению наблюдателей, "потеряла темп", но полтора года назад "мы подумали, что, наверное, схем уже достаточно, надо бы конкретные планы реализовывать".

"Мы с Владимиром Владимировичем все принципиальные решения приняли, — доложил он, упомянув проблему поставок энергоносителей и взаимных социальных гарантий. — Я хочу спросить у критиков нашей интеграции: где вы видите гирю на ноге Российской Федерации?! Ничего плохого для народов России и Беларуси нет! Все рассчитано на рост благосостояния".

Военно-политический союз двух стран также "продвинулся далеко", продолжил Лукашенко, пообещав "наращивать" совместные действия в ответ на "угрозы". Что касается разговоров о том, что "кто-то кого-то поглотит", то "мы этой болезнью не болели", добавил он.

"Если понадобится, мы с ним [Путиным] это сделаем элементарно! — воскликнул Лукашенко. — И если будет нужна еще более тесная военно-политическая [интеграция], мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в России и Беларуси".

Заканчивая разговор на эту тему, Путин сказал, что сначала "нужно создать экономический базис": "Мы этот вопрос [объединения двух государств] пока не обсуждали. Все должно идти естественным путем. Для этого нужно, что называется, подрасти".

О другом популярном вопросе — финансовой поддержке Минска со стороны Москвы — президенты сказали очень коротко. Правительства договариваются, сообщил Путин. Общий объем кредитов с сентября до конца 2022 года составит около 630-640 млн долларов, уточнил он. Лукашенко подтвердил эту цифру и заявил, что "нам не нужны новые кредиты".

"Я попросил вас подъехать"



Москва и Минск заранее анонсировали, что Лукашенко и Путин в четверг встретятся в Кремле, чтобы согласовать 28 союзных программ (так теперь называются дорожные карты интеграции двух стран), а также "иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".

"Я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время, — заявил Путин в начале встречи. — Нам надо сверить часы, точки поставить по некоторым вопросам. И дать возможность правительствам в ближайшее время (по-моему, завтра они даже уже собираются в Минске) "финализировать" некоторые договоренности".

"Наверное, работы у нас осталось меньше, нежели на прежней нашей встрече. Они длились очень долго: и по пять, и по восемь часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительственных экспертов", — сказал Лукашенко.

Переговоры в Кремле проходили с глазу на глаз без участия министров. Лукашенко в начале встречи назвал русских и белорусов "практически единым народом", произошедшим "от одного корня".

Путин в свою очередь заявил, что пятая за год встреча не связана с "какой-то текущей политической конъюнктурой" в России и Беларуси или с выборами в российский парламент.

На фоне переговоров в Кремле в Калининградской области состоялась церемония открытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут в течение ближайшей недели на территории обеих стран и в Балтийском море. Некоторые страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с началом учений такого масштаба, пишет Рейтер.

28 программ



Союзные программы, которые должны были обсудить Путин и Лукашенко, стали результатом переговоров созданной в 2018 году рабочей группы, которую возглавили тогдашний министр экономического развития России Максим Орешкин и занимавший должность министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Обсудим 28 программ. Это очень много. Это основные темы и направления нашего сотрудничества", — сказал в начале встречи Лукашенко.

Содержание этих программ неизвестно — ни о какой конкретике по экономической интеграции власти двух стран до сих пор не сообщали.

Как ранее отмечали эксперты в беседе с Би-би-си, частые встречи Лукашенко с Путиным, проходящие на российской территории — следствие международной изоляции Минска, вынужденного переориентировать свой экспорт на Россию.

6 сентября в Минске за закрытыми дверями суд вынес приговор противникам Лукашенко Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Колесникова получила 11 лет лишения свободы, Знак — 10 лет.