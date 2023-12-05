Путин и кукла Барби попали в шорт-лист людей года по версии Time

В аннотации, касающейся Си, написано, что в 2023 году глава КНР занял свой пост в третий раз, укрепив свою роль как одного из самых влиятельных современных лидеров Китая. Си Цзиньпин более 10 раз попадал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Он также занял второе место в номинации Time "Человек года" в 2017 году.

В описании к номинации Путина говорится, что президент России уже второй год продолжает войну против Украины. В 2023 году он столкнулся с кратковременной угрозой своей власти во время мятежа ЧВК "Вагнер", но, в конце концов, его влияние только усилилось, отмечает издание.

В пояснениях к номинации Барби отмечается, что фильм стал самым кассовым фильмом 2023 года. Cборы от показа составили почти полтора миллиарда долларов, а сама картина вызвала стремительный рост внимания к розовому цвету в мире моды.