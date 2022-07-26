Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 5 августа. Об этом канцелярия турецкого лидера уведомляет во вторник, 26 июля. По данным турецких СМИ, поездка Эрдогана будет однодневной.
Кремль уже подтвердил визит турецкого президента. Лидеры двух стран намерены обсудить региональные проблемы и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ожидается, что политики будут говорить в том числе о войне в Украине и оценят ситуацию по зерновому коридору, уточняет турецкий телеканал TRT Haber.
Эрдоган и Путин встретились 19 июля на полях саммита в Тегеране. Этот очный контакт стал первым для лидеров Турции и РФ после военного вторжения России в Украину.
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