Путин и Эрдоган "подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией", говорится в заявлении, выпущенном пресс-службой Кремля по итогам разговора. В администрации президента Турции отметили, что стороны обсудили "шаги по улучшению турецко-российских отношений" и подтвердили желание расширять сотрудничество "во всех сферах".

Разногласия вокруг Украины



В начале декабря Путин в разговоре с Эрдоганом подверг критике продажу боевых турецких беспилотников Украине. Президент РФ заявил, что дроны могут применяться против сепаратистов в Донбассе. Эрдоган отверг претензии, заявив, что Анкара не несет ответственности за то, каким образом Киев использует беспилотники.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Москву в выдвижении "односторонних" требований к НАТО. В качестве примера Чавушоглу назвал условие Москвы исключить формальную возможность для Украины вступить в Североатлантический альянс.