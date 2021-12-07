И Байден, и Путин за несколько дней до переговоров предельно четко обозначили свои цели. Но пока эти позиции выглядят скорее как диаметрально противоположные.

Президент России 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле заявил: "Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России".

Как Путин уже неоднократно заявлял, хотя сейчас на повестке дня и не стоит вопроса о присоединении Украины к НАТО, Москва рассматривает "военное освоение" территории соседнего государства странами альянса в качестве недопустимой для себя "красной линии". Западные же союзники Украины на фоне сообщений о военном вторжении России наращивают поставки военной помощи Киеву, тем самым эту "красную линию", с точки зрения Кремля, пересекая.

Президент Байден, в свою очередь, на брифинге 3 декабря дал понять, что прорабатывает целый список шагов и мер, которые сделают для России вторжение в соседнюю страну слишком дорогим. "Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Сейчас я составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", - сказал он.

"Война" в медиа



Тема возможного российского вторжения на территорию Украины появилась в американских СМИ в октябре - и с тех пор почти каждую неделю разные издания со ссылкой на источники в американском разведсообществе писали об агрессивных планах Кремля.

Сначала о переброске российских войск к границе сообщила газета Washington Post, спустя пару дней спутниковые снимки перебрасываемых войск опубликовало уже издание Politico, агентство Блумберг сообщило о самом масштабном с советских времен призыве резервистов, якобы проводящемся в России.

Но доказательств того, что что-то подобное в действительности происходило, никто из журналистов найти так и не смог.

Примечательно, что первые пару недель, пока тема возможной войны жила лишь в американских СМИ, официальные лица в Киеве не спешили делать каких-то тревожных заявлений, подчеркивая, что они не видят у своих границ ничего особенного по сравнению с 2016-м или 2018 годом.

Но когда об опасности возможного вторжения говорить начали уже не только журналисты, но и едва ли не в ежедневном режиме государственный секретарь Энтони Блинкен, позиция Украины изменилась.

Едва ли не все крупные украинские силовики побывали с визитами в Вашингтоне, после чего руководство Украины стало говорить о том, что и оно также озабочено возможными агрессивными планами Кремля.

Окончательно стало ясно, что США всерьез верят в возможность скорой большой войны и намерены активно вести переговоры с Москвой по этому поводу, когда в Россию с не анонсировавшимся заранее визитом прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс.

Непростая дискуссия по украинскому вопросу случилась 1 декабря и между Блинкеном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время их переговоров в Стокгольме. Как утверждает Блумберг, на неформальном ужине после переговоров Лавров в очередной раз заявил о том, что в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот, а госсекретарь напомнил ему в ответ на это, что перевороту предшествовал расстрел почти ста человек силовиками, верными Виктору Януковичу.

При этом, как писала 6 декабря британская Financial Times, многие европейские союзники США поначалу также с недовериям отнеслись к первым публикациям об агрессивных планах России в отношении Украины.

"Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи, - сказал один из собеседников газеты. - Мы были удивлены этой разницей в разведданных - как и почему США видели то, чего не видим мы".

По данным издания, Вашингтону пришлось пойти на необычно широкое раскрытие данных разведки, чтобы убедить союзников в Европе в том, что угроза реально существует.

Неизвестно, связано ли это с процессами, описанными Financial Times, но 4 декабря немецкий таблоид Bild опубликовал впечатляющую инфографику с планом возможного российского вторжения, из которой можно было сделать вывод, будто Путин планирует оккупировать не только юго-восточные области Украины, а почти две трети территории соседней страны. Представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой.

Что говорят в России



Позиция российских официальных лиц более чем за месяц, прошедший с первых тревожных публикаций в американской прессе, тоже претерпела определенные изменения.

После первых публикаций в Washington Post и Politico пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал сам факт какой-то переброски войск, работу американских журналистов называл "некачественными вбросами" - и даже углублялся в географию, указывая, что город Ельня, о концентрации рядом с которым российских войск писали зарубежные издания, находится скорее ближе к Беларуси, чем к Украине.

Спикер Кремля утверждал, что со стороны этих изданий идет "пустое, безосновательное нагнетание напряженности" и что Россия ни для кого не представляет угрозы. Сам Путин в интервью "России 24" публикации американских изданий называл "алармистскими".

Но со временем риторика изменилась.

Позиция всех российских официальных лиц сейчас сводится к тому, что если войска и перебрасывают, то происходит это на территории России, то есть является абсолютно внутрироссийским делом, не угрожающим никому из соседей. "Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - заявлял, например, помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом в Москве наоборот заговорили о том, будто это Украина готовится атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР и якобы уже стянула к линии разграничения в Донбассе чуть ли не половину своей армии, сформировав там ударную группировку численностью до 125 тысяч человек.

"Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - утверждает Лавров.

В Службе внешней разведки России происходящее на востоке Украины в какой-то момент даже сравнили с ситуацией, сложившейся, по ее мнению, в 2008 году незадолго до начала войны в Южной Осетии.

"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили"сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - заявили в СВР.

В 2008 году одним из оснований для "операции по принуждению к миру" Грузии для Москвы стала гибель российских миротворцев в Цхинвали. На востоке Украины никаких миротворцев пока нет, но за последние годы там появилось несколько сотен тысяч граждан, которым были выданы российские паспорта. А некоторые из этих новоиспеченных граждан России, как, например, лидеры двух республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, уже даже успели стать членами "Единой России".

Пройдя за месяц путь от полного отрицания возможности нового конфликта до заявлений о готовящейся украинской армией атаки на самопровозглашенные республики, за которым, если следовать кремлевской логике, может последовать какое-то вмешательство Москвы в конфликт, Россия 1 декабря начала уже официальные маневры в Южном военном округе с участием 10 тысяч военнослужащих.