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Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести встречу лидеров США и РФ. Стороны приняли предложение. Саммит состоится лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину, пишет DW.
V. Putinas ir Joe Bidenas
V. Putinas ir Joe Bidenas
© AFP / Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с лидерами США и РФ Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Как сообщается в понедельник, 21 февраля, на сайте Елисейского дворца, глава французского государства предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин дали согласие на проведение такого саммита, отмечает французская сторона.

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Содержание этой встречи должно быть подготовлено госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время их переговоров 24 февраля.

Саммит пройдет, если РФ не вторгнется в Украину


Саммит Байдена и Путина может состояться только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину, подчеркнул Елисейский дворец. Для подготовки содержания предстоящих дискуссий Эмманюэль Макрон намерен работать со всеми заинтересованными сторонами.

В свою очередь глава пресс-службы Белого дома Дженнифер Псаки указала, что Вашингтон "привержен дипломатическому взаимодействию до тех пор, пока не начнется вторжение (России в Украину. - Ред.)".

Рост напряженности у границ Украины


За последние несколько суток напряженность в конфликте России и Украины резко усилилась. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ только за 19 февраля насчитала более 1500 нарушений режима прекращения огня. Байден выражает уверенность в том, что Кремль уже принял решение о вторжении и в том числе намерен захватить Киев.

По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Обеспокоенность Запада в с вязи с этим растет. Москва утверждает, что не планирует нападение.

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