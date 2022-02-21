Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с лидерами США и РФ Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Как сообщается в понедельник, 21 февраля, на сайте Елисейского дворца, глава французского государства предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин дали согласие на проведение такого саммита, отмечает французская сторона.

Содержание этой встречи должно быть подготовлено госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время их переговоров 24 февраля.

Саммит пройдет, если РФ не вторгнется в Украину



Саммит Байдена и Путина может состояться только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину, подчеркнул Елисейский дворец. Для подготовки содержания предстоящих дискуссий Эмманюэль Макрон намерен работать со всеми заинтересованными сторонами.

В свою очередь глава пресс-службы Белого дома Дженнифер Псаки указала, что Вашингтон "привержен дипломатическому взаимодействию до тех пор, пока не начнется вторжение (России в Украину. - Ред.)".

Рост напряженности у границ Украины



За последние несколько суток напряженность в конфликте России и Украины резко усилилась. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ только за 19 февраля насчитала более 1500 нарушений режима прекращения огня. Байден выражает уверенность в том, что Кремль уже принял решение о вторжении и в том числе намерен захватить Киев.

По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Обеспокоенность Запада в с вязи с этим растет. Москва утверждает, что не планирует нападение.