"Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах", — сказал Владимир Путин.

При этом Путин признал, что инфляция 17,5% (нынешний уровень в годовом выражении) — это высокое значение. В связи с этим он призвал правительство поддержать россиян и внутренний спрос.

С начала вторжения российских войск в Украину Западные страны ввели беспрецедентное число санкций против России — персональных и секторальных. Под санкции попали в том числе крупнейшие госкорпорации и банки. Украина призывает ЕС ввести полное эмбарго на российские энергоносители.