Путчисты в Судане распустили правительство и ввели чрезвычайное положение

Военные путчисты в Судане, арестовавшие большинство членов правительства, ввели в стране чрезвычайное положение. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и так называемого Суверенного совета, который контролировал процесс демократизации страны и в состав которого входили и военные, и гражданские лица.

Аль-Бурхан, сам возглавлявший совет, объяснил свои действия необходимостью обеспечить безопасность Судана. Он пообещал, что военные будут продолжать процесс перехода страны к демократии до избрания гражданского правительства.

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Генерал назначил выборы на июль 2023 года. До тех пор Суданом будет править независимое правительство, сказал он.

Протесты против путча в Судане

Ассоциация суданских профсоюзов (SPA) призвала народ к всеобщей забастовке и гражданскому неповиновению, чтобы выразить несогласие с действиями путчистов. "Мы призываем народные массы выходить на улицы и занимать их, перекрывать все дороги баррикадами, объявить всеобщую забастовку, не сотрудничать с путчистами и прибегнуть к гражданскому неповиновению в знак протеста", - говорится в воззвании SPA.

В столице Судана Хартуме десятки тысяч людей, откликнувшись на этот призыв, стали возводить баррикады и двинулись маршем в сторону штаб-квартиры вооруженных сил. Сообщается о стрельбе и горящих баррикадах. Демонстранты требуют выхода армии из состава правительства и демократических реформ.

По сообщению гуманитарной организации "Врачи без границ", в результате столкновений и стрельбы в Хартуме ранены не менее 12 человек. Выстрелы прогремели возле штаба вооруженных сил. Военные не прокомментировали сообщения о столкновениях и жертвах. Министерство информации Судана сообщило, что премьер-министр Абдалла Хамдук арестован и увезен в неизвестное место после того, как он отказался подписать заявление в поддержку путчистов.

Германия и США обеспокоены событиями в Судане

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) осудил попытку путча в Судане. "Я призываю всех, кто в Судане несет ответственность за безопасность и государственный порядок, продолжать мирный политический переходный процесс вплоть до установления демократии в этой стране. Разногласия должны быть урегулированы путем диалога. Это - долг перед людьми, которые боролись за прекращение диктатуры в Судане", - заявил Мас.

США заявили, что они глубоко встревожены сообщениями о военном путче в Судане. "Это противоречило бы конституционной декларации (о переходе к демократии. - Ред.) и демократическим устремлениям суданского народа", - заявил спецпредставитель США по Африканскому Рогу Джеффри Фельтман.

Уже не первая попытка переворота

По сообщению правительства Судана, 21 сентября в стране уже была предпринята попытка путча. С тех пор политическая ситуация в Судане неуклонно накалялась. Несколько недель в стране не прекращаются демонстрации в поддержку демократии.

Суданом на протяжении почти 30 лет правил диктатор Омар аль-Башир. В апреле 2019 года он был свергнут в результате военного путча на фоне массовых протестов. После этого армия и гражданская оппозиция договорились о формировании переходного правительства, которое приведет страну к выборам.