"Путь к победе будет долгим и трудным": вице-премьер Украины призвала сограждан готовиться к затяжной войне

«"Две-три недели", "до конца года", "следующей весной", — все это неправда», — написала Верещук в своем телеграм-канале.
По ее словам, и граждане страны, и представители власти должны настроиться на длительную и тяжелую войну, чтобы победить.
«Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех», — добавила Верещук.
Она призвала соотечественников браться только за реалистичные вещи и не тратить ресурсы и время на то, что «не взлетает».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что начавшееся в июне украинское контрнаступление, от которого многие ожидали быстрых и эффектных результатов, продвигается медленнее, чем хотелось бы.
По словам официальных лиц в Киеве, усилия украинских войск, не получивших от западных партнеров того вооружения, которое обеспечило бы стремительный прорыв, сейчас сфокусированы на истощении российского военного потенциала и разрушении путей снабжения войск.