16 августа 2023 г. 12:29

"Путь к победе будет долгим и трудным": вице-премьер Украины призвала сограждан готовиться к затяжной войне

 
bbcrussian.com
ФОТО: Shutterstock
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала соотечественников честно посмотреть правде в глаза: по ее мнению, Украине предстоит преодолеть еще множество испытаний, и нужно быть готовыми к тому, что борьба против российской агрессии займет больше времени, чем об этом говорилось прежде.

«"Две-три недели", "до конца года", "следующей весной", — все это неправда», — написала Верещук в своем телеграм-канале.

По ее словам, и граждане страны, и представители власти должны настроиться на длительную и тяжелую войну, чтобы победить.

«Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех», — добавила Верещук.

Она призвала соотечественников браться только за реалистичные вещи и не тратить ресурсы и время на то, что «не взлетает».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что начавшееся в июне украинское контрнаступление, от которого многие ожидали быстрых и эффектных результатов, продвигается медленнее, чем хотелось бы.

По словам официальных лиц в Киеве, усилия украинских войск, не получивших от западных партнеров того вооружения, которое обеспечило бы стремительный прорыв, сейчас сфокусированы на истощении российского военного потенциала и разрушении путей снабжения войск.

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