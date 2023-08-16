"Путь к победе будет долгим и трудным": вице-премьер Украины призвала сограждан готовиться к затяжной войне

«"Две-три недели", "до конца года", "следующей весной", — все это неправда», — написала Верещук в своем телеграм-канале.

По ее словам, и граждане страны, и представители власти должны настроиться на длительную и тяжелую войну, чтобы победить.

«Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех», — добавила Верещук.

Она призвала соотечественников браться только за реалистичные вещи и не тратить ресурсы и время на то, что «не взлетает».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что начавшееся в июне украинское контрнаступление, от которого многие ожидали быстрых и эффектных результатов, продвигается медленнее, чем хотелось бы.