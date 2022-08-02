"Пусть пропаганду дома носят": как в Казахстане разбираются с поддерживающими войну туристами из РФ

Казахстанский бизнесмен Нурлан А. был шокирован группой россиян, приехавших на экскурсию в столичную мечеть "Хазрет Султан". После экскурсии в религиозное сооружение россияне в футболках с буквой Z в поддержку "спецоперации" Путина отправились в столовую. Здесь их встретили возмущенные казахи.

Занимающийся сельским хозяйством предприниматель обратился в полицию. По информации ТГ-канала "Украина 365", жалоба поступила в отдел по борьбе с экстремизмом.

Нурлан заявил, что замеченные им россияне поддерживают насилие и убийство мирных жителей. Он считает, что нужно "прекращать такую пропаганду терроризма, в противном случае россияне будут думать, что казахи это поддерживают". Друзья бизнесмена поддержали его поступок. Более того, в соцсетях казахстанцы призывают выгонять таких туристов из страны: "Пусть свою военную пропаганду дома носят под санкциями".

Диалог.UA напоминает, что после неоднозначных территориальных заявлений РФ относительно казахстанских земель Казахстан решил усилить собственную армию и увеличил военный бюджет.