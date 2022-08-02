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Цивилизованный мир, не поддавшийся российской пропаганде, с брезгливостью воспринимает любое проявление "русского мира" на своей земле. Казахстан, чьи северные территории называют вторым Донбассом, не поддержал войну РФ против Украины и стремится искоренить все, что может напоминать потенциальную угрозу, пишет Диалог.UA
"Пусть пропаганду дома носят": как в Казахстане разбираются с поддерживающими войну туристами из РФ
© Soc. tinklų nuotr.

Казахстанский бизнесмен Нурлан А. был шокирован группой россиян, приехавших на экскурсию в столичную мечеть "Хазрет Султан". После экскурсии в религиозное сооружение россияне в футболках с буквой Z в поддержку "спецоперации" Путина отправились в столовую. Здесь их встретили возмущенные казахи.

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Занимающийся сельским хозяйством предприниматель обратился в полицию. По информации ТГ-канала "Украина 365", жалоба поступила в отдел по борьбе с экстремизмом.

Нурлан заявил, что замеченные им россияне поддерживают насилие и убийство мирных жителей. Он считает, что нужно "прекращать такую пропаганду терроризма, в противном случае россияне будут думать, что казахи это поддерживают". Друзья бизнесмена поддержали его поступок. Более того, в соцсетях казахстанцы призывают выгонять таких туристов из страны: "Пусть свою военную пропаганду дома носят под санкциями".

Диалог.UA напоминает, что после неоднозначных территориальных заявлений РФ относительно казахстанских земель Казахстан решил усилить собственную армию и увеличил военный бюджет.

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