Пункты пропуска на границе Украины и Беларуси заминированы

 
ELTA
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ФОТО: AFP / Scanpix
Представители Госпогранслужбы Украины заявили, что несмотря на то, что угроза вторжения из Беларуси в Украину низкая, граница Украины на этом участке постоянно укрепляется, а пункты пропуска закрыты. Сейчас они заминированы.

Как сообщает Укринформ, в понедельник Служба сообщила об этом в Facebook.

"Угроза повторного вторжения с территории Беларуси на данный момент невелика, но долг пограничников - быть готовыми к любому сценарию развития событий. Они постоянно работают, укрепляют и оснащают дополнительные позиции", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Укринформ, ситуация на границе Украины с Беларусью находится под контролем, Россия не перебрасывала новые подразделения на территорию Беларуси после ротации.

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