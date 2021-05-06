После четырех неудачных попыток прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для миссий на Луну и Марс, успешно приземлился после совершения тестового полета. Космический аппарат SN15 поднялся на высоту около 10 км и через шесть с половиной минут совершил посадку на полигоне в районе Бока-Чика на юго-востоке американского штата Техас. "Штатная посадка Starship!" - написал в ночь на четверг, 6 мая, в Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

Во время полета аппарат длиной 50 метров совершил отключение двигателей, аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение. Спустя короткое время после приземления у подножия ракеты было видно пламя, но комментатор SpaceX назвал это обычным явлением. Огонь был

быстро потушен. Целью испытаний была мягкая вертикальная посадка ракеты.

Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute — SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021

Во время предыдущего испытательного полета прототипа Starship 30 марта непилотируемая ракета разбилась при посадке. В начале марта аппарат удалось посадить вертикально, но через несколько минут он взорвался из-за утечки метана, которая привела к возгоранию одного из двигателей. При первых аналогичных испытаниях в декабре и феврале прототипы Starship SN8 и SN9 взорвались при приземлении после суборбитального полета. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.

Перспективный корабль SpaceX

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну и Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки. В пилотируемом варианте он сможет брать на борт до 100 человек. В декабре 2020 года Илон Маск заявил, что Strarship сможет доставить людей на Марс в 2026 году.