Луноход был выставлен на всеобщее обозрение 24 октября в американском штате Аризона: это герметичное транспортное средство высотой около 3 метров и длиной 5 метров. Лунный ровер оборудован кроватями и туалетом и может разместить двух астронавтов в полной безопасности. Как утверждают в НАСА, ровер может двигаться со скоростью до 10 км/ч и перемещаться по каменистой поверхности.
В начале этого месяца в пустыне Аризоны был проведен 3-дневный эксперимент по управлению этим внепланетным транспортным средством. В испытаниях приняли участие два астронавта "Японского агентства аэрокосмических исследований" (JAXA), Хошиде Акихико и Канаи Норишиге.
Япония участвует в проекте Artemis под руководством США. JAXA планирует использовать данные, полученные в ходе эксперимента, для разработки собственного лунного ровера. Как рассказал представитель японского агентства Камиёси Сейджи, его команда надеется разработать ровер, используя то, что они узнали в ходе эксплуатации прототипа. Работа включает создание комфортных условий для обитателей лунохода.
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