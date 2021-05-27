Proton: Ryanair полетел в Минск до получения письма о минировании

— Мы не нашли достоверных доказательств того, что в Беларуси говорят правду, — отмечается в заявлении швейцарской компании. — Мы поддержим решение властей Евросоюза составить запрос на проведение расследование.

Позже компания уточнила, что не знает содержание письма, но видит время отправления, сообщает "Еврорадио".

До того, как появилось заявление Proton Technologies AG некоторые озвучивали версию, что всему виной «хакнутая» операционка без поддержки синхронизации времени, пишет Dev.by.

Ранее в сети была опубликована предполагаемая копия электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт. Её удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье Михаила Ходорковского» совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel. Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.





В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, позже эта информация не подтвердилась.

Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.