Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело

В отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об „иностранных агентах“ (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале в пятницу, 6 сентября.

В середине июня столичная прокуратура сообщила, что дала уголовно-правовую оценку действиям певицы. По версии ведомства, Монеточка, на которую дважды в течение года составляли протоколы о нарушении деятельности „иноагента“, продолжила распространять в соцсетях сообщения и материалы „без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента“.