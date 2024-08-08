Протесты в Великобритании: демонстрации против расизма и тысячи полицейских на улицах

Вместо этого в городах по всей стране, включая Бристоль, Бирмингем, Ливерпуль и Лондон, на акции собрались тысячи протестующих против расизма.
Всего в Британии в эти дни к работе было привлечено около 6 000 полицейских, специализирующихся на охране общественного порядка. Власти нескольких городов усилили патрулирование и предоставили полиции расширенные полномочия, разрешив превентивно арестовывать тех, кто, по их мнению, намеревается спровоцировать беспорядки.
В целом арестов было немного. В Саутгемптоне полиция задержала 40-летнего мужчину из близлежащего города Истли, подозреваемого в угрожающем поведении. Там собралась небольшая группа протестующих против иммиграции, однако контр-протестующих было больше, и полиция сумела предотвратить столкновение между двумя группами демонстрантов.
В Бристоле, по словам полиции, был произведен один арест после того, как в полицейский автомобиль бросили кирпич и бутылку, но демонстрации там в целом прошли мирно. В Портсмуте полицейские разогнали небольшую группу протестующих против иммиграции, пытавшихся перекрыть проезжую часть.
В Белфасте, где беспорядки продолжаются уже по меньшей мере четыре ночи, было неспокойно, и в среду полицейская служба Северной Ирландии заявила, что привлечет дополнительных сотрудников для обеспечения порядка. Члены североирландской Ассамблеи (законодательного органа) собираются прервать летние каникулы, чтобы обсудить события минувшей недели.
В списках, распространяемых в социальных сетях, называлось более 30 мест, где могут пройти протесты против иммиграции, многие из них — у помещений организаций, предоставляющих услуги просителям убежища. Некоторые из них временно прекратили работу.
В Ливерпуле у здания благотворительной организации Asylum Link Merseyside, оказывающей помощь просителям убежища и попавшей в этот список, собрались сотни людей, протестовавших против расизма. В ожидании возможных беспорядков здание было закрыто в течение нескольких дней, в среду вечером его окна были заколочены.
Многие предприятия в этом районе также досрочно закрылись, а родители рассказывали, что их попросили забрать детей из близлежащего центра по уходу за детьми.
Вечером в среду люди били в барабаны и скандировали „Фашисты вон!“. Было много полицейских, но противники иммиграции так и не появились. Вместо этого собрались местные жители, немало удивившиеся тому, что их улица стала центром демонстрации.
В Уолтемстоу, этнически разнообразном районе на северо-востоке Лондона, информация о возможных демонстрациях ультраправых разлетелась по местным группам в WhatsApp и фейсбуке. Жители быстро организовали планы контрпротеста, и к вечеру многие магазины и кафе на главной улице закрылись, а некоторые агентства недвижимости заколотили окна и двери фанерой.
К позднему вечеру никаких признаков антииммиграционных демонстраций не было, зато тысячи контрпротестующих заполнили центральные улицы с плакатами „Здесь рады беженцам“ и „Разгромим ультраправых“.
На юге Лондона утром в четверг полиция провела рейд и арестовала мужчину по подозрению в насильственных действиях против полицейского.
Опубликованный в среду опрос YouGov показал, что после недели беспорядков почти половина британцев считает правых экстремистов „большой угрозой“, что на 15 процентных пунктов больше, чем полгода назад.
Комиссар лондонской полиции Марк Роули в интервью Би-би-си сказал, что накануне направил тысячи полицейских в северные районы Англии и доволен тем, как прошел день. По словам Роули, большинство людей, арестованных за насилие во время беспорядков, „не обычные люди с улицы“. „Это преступники, они бандиты, они не патриоты“, — сказал он.
Роули сообщил, что утром в четверг полиция провела рейды, арестовав людей, которые „серьезно нарушили закон“ во время беспорядков на прошлой неделе, и 70% из них имеют судимости. „Любые предположения о том, что они патриоты или у них есть причина, по которой они протестуют, — это чушь, они преступники“, — сказал Роули.
Однако Тиффани Линч, председатель Федерации полиции, представляющей 145 000 рядовых полицейских в Англии и Уэльсе, считает, что пока рано говорить о том, что череда насильственных протестов закончилась. По ее мнению, оперативные действия судов не дают беспорядкам разрастись, но с фальшивыми новостями в социальных сетях еще предстоит разобраться. По оценкам федерации, за последнюю неделю в результате беспорядков пострадали более 100 сотрудников полиции.
Дезинформация в соцсетях в значительной мере способствовала разрастанию протестов.
Массовые беспорядки в стране начались после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, под Ливерпулем, в которую ворвался молодой человек с ножом, убив трех детей и ранив еще несколько человек.
Полиция арестовала нападавшего, в силу его возраста (17 лет) его имя сначала не называлось. В соцсетях стремительно распространились неверные сведения о том, что нападавший — мусульманин-мигрант, прибывший в Великобританию на надувной лодке в 2023 году.
Все это оказалось неправдой, но этого хватило, чтобы взбудоражить ультраправых, начавших протестовать против миграции — сначала в Саутпорте, а затем беспорядки перекинулись на другие города, протесты подогревались ультраправыми группами в соцсетях и на платформах для обмена сообщениями.
В среду Telegram заявил, что его модераторы удаляют каналы и сообщения, содержащие призывы к насилию, запрещенные условиями предоставления услуг. В заявлении говорится, что модераторы не только следят за публичными частями платформы, но и используют инструменты искусственного интеллекта и сообщения пользователей, „чтобы обеспечить удаление контента, нарушающего правила Telegram“.