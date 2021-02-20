Протесты в Мьянме: полиция применила боевые патроны, двое погибших

В Мандалае, как и в еще нескольких городах страны, в субботу проходили акции протеста противников военного переворота, произошедшего в Мьянме в начале февраля.

Участники акции протеста требовали освобождения арестованного лидера страны - Аун Сан Су Чжи.

Некоторые из участников протеста стреляли из рогаток в полицейских, в ответ полиция в ответ применила слезоточивый газ и открыла огонь по протестующим. То, что полицейские применили боевые патроны, стало ясно позже, изначально сообщалось о том, что полиция стреляла резиновыми пулями.

Один участник акции протеста скончался от ранения в голову, еще один человек получил ранение в грудную клетку, после чего скончался, сообщают волонтеры-медики.

Полиция пока не прокомментировала произошедшее.

В субботу в Янгоне проходили похороны 20-летней девушки, которой выстрелили в голову на демонстрации против военного переворота. Она стала первой жертвой подавления волны протестов, начавшейся в стране после того, как 1 февраля армия захватила власть, арестовав гражданское правительство.

Мья Тхве Тхве Хайинг была ранена 9 февраля, когда полиция разгоняла масштабные протесты в столице Нейпьидо с применением водометов, а также резиновых пуль и боевых патронов. По словам врачей, девушка получила огнестрельное ранение.

Врач на условиях анонимности сообщил правозащитной организации Human Rights Watch, что металлическая пуля вошла в голову в районе правого уха. В больнице Мья Тхве Тхве Хайинг находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения, но 19 февраля скончалась.

Военный переворот

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Тогда мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей страны - в том числе, фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина - под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год.

Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.

Также военные ввели комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах.

На прошлой неделе военные наделили себя правом задерживать людей на сутки без решения суда, а также запретили журналистам называть их приход к власти переворотом.

В начале этой недели Аун Сан Су Чжи были предъявлены новые обвинения - в том, что она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий. Ранее Аун Сан Су Чжи обвиняли в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.

Вскоре после переворота в стране начались массовые акции протеста против захвата власти военными и ареста фактического лидера государства Аун Сан Су Чжи. Несмотря на запрет собираться большими группами и комендантский час, на улицы крупнейших городов - Янгона, Нейпьидо, Мандалая и некоторых других - выходят десятки тысяч людей.

Мьянма управлялась военными режимами с 1962-го по 2011 год. В 1988 году в ходе подавления протестов были убиты около 3 тыс. человек, а в 2007-м - порядка 30.

В 2011 году военные под международным давлением инициировали постепенный переход к демократии, но оставили за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами.

На всех проводившихся с того времени выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи, которая на более 30 лет оставалась признанным лидером борьбы за демократию.

На выборах в ноябре прошлого года партия Аун Сан Су Чжи - "Национальная лига за демократию" - победила с большим преимуществом, набрав достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.