Протесты в Казахстане: захвачен аэропорт Алма-Аты

Президент Касым-Жомарт Токаевпринял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. В Алма-Атинской и в Мангистауской областях, а также в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Наряженная обстановка сохраняется в целом ряде городов. DW следит за событиями среды, 5 января.

После захвата аэропорта в Алма-Ате начались перебои в авиаперевозках. На табло в московском аэропорту "Шереметьево" сообщается об отмене вечернего рейса в этот город. Рейс казахстанского авиаперевозчика Air Astana из Домодедово в 22:15 мск пока не отменен, передает "Интерфакс". В Минске также идет регистрация на вечерний рейс "Белавиа" в Алма-Ату.

В пресс-службе аэропорта Алма-Аты подтвердили его захват демонстрантами. "По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров", - сообщили в аэропорту корреспонденту ORDA Kazakhstan. По этим данным, военные покинули аэропорт, сейчас там нет.

В Атырау на западе страны убит один из демонстрантов, второй ранен в голову, сообщается в Telegram-канале издания ORDA Kazakhstan. Ранее президент Токаев заявил о гибели силовиков, не назвав числа жертв.

В СМИ пишут о захвате аэропорта Алма-Аты

Информационный портал ORDA Kazakhstan со ссылкой на очевидцев пишет о захвате протестующими аэропорта в Алма-Ате. "Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", - цитирует издание слова блогера Алишера Еликбаева, находящегося в отеле около аэропорта и намеревавшегося вылететь из Алма-Аты ночью.

Новостной канал Ateo сообщил, что самолет Динары Назарбаевой - дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева - вылетел в Киргизию.

Токаев заявил о погибших и раненых

В обращении к нации президент Токаев заявил о "потерях" среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в результате столкновений с "воинствующими группировками". По его словам, есть убитые и раненые, толпы избивают военнослужащих, грабят магазины. Число погибших и пострадавших Токаев не назвал.

В Алма-Ате горит здание мэрии, все этажи охвачены пожаром, передает ТАСС. В бывшей столице Казахстана продолжается пожар также в здании резиденции президента. В районе мэрии не прекращаются столкновения протестующих и полиции.

В Нур-Султане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь, передает "Интерфакс" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным агентства, отключение было произведено практически одномоментно около 14 часов мск. Находящиеся за рубежом казахстанцы сообщают о проблемах со связью с родственниками в Нур-Султане и Алма-Ате по телефону и через мессенджеры.

Токаев: С 5 января возглавляю Совет безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к нации. Токаев заявил, что, что с сегодняшнего дня вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана (СБК). Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в июле 2018 года подписал закон, наделявший его правом пожизненно возглавлять СБК.

Председатель ОБСЕ призвал к диалогу в Казахстане

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау призвал к урегулированию ситуации с протестами в Казахстане и началу диалога. "Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за текущими событиями в Казахстане... Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога в полном соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ", - написал он в Twitter.

В Казахстане прекратили вещание телеканалы НТК и "Первый канал Евразия"

В Казахстане прекратили вещание телеканалы НТК и "Первый канал Евразия", сообщил в Telegram информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время выступит со вторым за два дня обращением к жителям в связи с массовыми протестами в республике. Об этом сообщило издание РИА "Новости" со ссылкой на источник. Позднее информацию подтвердил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время выступит со вторым за два дня обращением к жителям в связи с массовыми протестами в республике. Об этом сообщило издание РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Протестующие в Алма-Ате штурмуют здание телеканала "Казахстан", сообщил журналист издания "Известия" с места событий. По его словам, сотни митингующих окружили офис, сотрудники телеканала заперлись изнутри. Демонстранты предпринимают попытки прорваться в здание. По данным издания, в офисах других телеканалов также пытаются выключить электричество. Протестующие сдвигают машины, расположенные рядом с телекомпаниями и администрацией города.

В Казахстане начались нападения на оружейные магазины. Об этом заявил специализирующийся на продаже охотничьего инвентаря "Корган Центр" на своей странице в Instagram, добавив, что сотрудники не могут дозвониться до полиции.

Редакция издания "Подъем" сообщила в Telegram-канале, что интернет-провайдер "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. По данным издания, в Алма-Ате также нет телефонной связи. В Нур-Султане блокируется интернет, в свою очередь передало информагентство KazTAG.

Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа

Сайты ряда казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране. В частности, не удается зайти на страницы zakon.kz, tengrinews.kz, интернет-портала "Vласть", также недоступна страница "Спутник Казахстан".

Усилена охрана посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве. Сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру дипучреждения республики.

Диппредставительство закрыто на новогодние праздники - до 10 января, уточнило агентство ТАСС. Между тем происходящее в Казахстане прокомментировали в Кремле. Казахстанские власти способны самостоятельно справиться с ситуацией в стране, главное - избежать вмешательства внешних сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - ответил Песков на вопрос, обращались ли власти этой страны за помощью к России.

Глава администрации Костаная вышел к протестующим

Глава администрации Костаная (административный центр Костанайской области) Кайрат Ахметов вышел к протестующим. Это видно на поступающих с места событий кадрах. Один из митингующих сказал чиновнику, что жители устали от тяжелой экономической ситуации в стране.

Издание zakon.kz со ссылкой на очевидцев сообщает, что протестующие проникли в резиденцию президента в Алма-Ате.

Около 1 тыс. человек, по данным информагентства KazTAG, вышли на митинг на площадь в центре Семея в Восточно-Казахстанской области.

Горит резиденции президента Казахстана в Алма-Ате

В здании резиденции президента Казахстана в Алма-Ате - пожар, передало агентство "Интерфакс-Казахстан". "Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", - сообщил местный интернет-портал "Vласть". По данным "Радио Азаттык", неизвестные захватили брошенное военными огнестрельное оружие и открыли стрельбу близ здания администрации.

Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила запланированные на 5 января рейсы в Актау. "В связи с закрытием международного аэропорта Актау регулярные рейсы Uzbekistan Airways HY-9725/9726, которые были запланированы на 5 января 2022 года по маршруту Ургенч - Актау - Ургенч, отменены", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Протестующие продолжают предпринимать попытки прорваться на территорию резиденции президента Казахстана

Поступают сообщения о выдвижении большого числа военных для подавления протестов в Алма-Ате, передало информагентство KazTAG. Оно не уточняет численности военнослужащих. По сведениям "Спутник Казахстан", митингующие в городе разгромили здание партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества").

Несколько тысяч протестующих продолжают предпринимать попытки прорваться на территорию резиденции президента Казахстана в Алма-Ате. Об этом сообщил местный интернет-портал "Vласть". По его данным, митингующих подошла со стороны здания городской администрации, пройдя по проспекту Назарбаева. В районе резиденции виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

В Нур-Султане введено чрезвычайное положение

В столице Казахстана - Нур-Султане - введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Соответствующее распоряжение отдал президент Касым-Жомарт Токаев. Комендантом назначен начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов. Оцепление наблюдается в районе торгового дома "Артем", проспектов Республики и Сейфуллина. По поступающей информации, обстановка в городе спокойная.

Cиловой разгон демонстрантов начался в Атырау

Cиловой разгон демонстрантов начался в Атырау (административный центр Атырауской области), сообщило информагентство KazTAG. На центральной площади города находились тысячи митингующих, некоторые из них говорили о мирном характере акции.

В Алма-Ате, где идут столкновения полиции и протестующих, пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города. "Пострадавших доставили в стационары города", - указали там.

Десятки протестующих собрались и у здания областной администрации в Костанае (административный центр Костанайской области). Полицейские выставили ограждения, однако демонстрантам удалось прорваться к зданию, сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".

В Актобе митингующие проникли в здание администрации

Участники протестных митингов в Актобе (административный центр Актюбинской области) на западе Казахстана проникли в здание администрации, передало агентство "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, открыты две двери здания, митингующие врываются внутрь. На площади у обладминистрации - более тысячи человек.

В Алма-Ате горит здание прокуратуры. На месте работают пожарные, сообщило информагентство KazTAG.

МИД РФ заявил, что "внимательно следит" за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет. Генеральное консульство РФ в Алма-Ате оказывает информационную помощь обратившимся россиянам в связи с проходящими акциями протеста.

В здании администрации Алма-Аты начался пожар

В здании администрации Алма-Аты, которое штурмом взяли протестующие, начался пожар, передало "Радио Азаттык". По его данным, построенное в 1980 году здание - памятник республиканского значения.

В Павлодаре около 500 митингующих сгруппировались около администрации Павлодарской области, у входа их ожидают бойцы СОБРа - около 50 силовиков с щитами, передало информагентство KazTAG. Митингующие скандирует: "Аким! Аким!" ("аким" - глава местного исполнительного органа государственной власти в Казахстане - Ред.), требуя, чтобы к ним вышел глава региона Абылкаир Скаков.

Приостановлено движение поездов на ряде направлений

В связи с введением чрезвычайного положения в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате приостановлено движение поездов по направлению Макат - Жем, сообщили в национальной железнодорожной компании. "По согласованию с министерством индустрии и инфраструктурного развития, отменено отправление пассажирских поездов со станций Алма-Ата-1, Алма-Ата-2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующие через станции Макат (Атырауская область) и Жем (Актюбинская область)", - говорится в пресс-релизе.

Протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты, в нем выбиты окна и двери, передало агентство "Спутник Казахстан". Демонстранты вооружены щитами, арматурой, палками. Ранее демнстрантов пытались разогнать с помощью светошумовых гранат. Часть митингующих, по данным агентства, пытается прорваться в бывшую резиденцию президента, силовики внутри держат оборону.

Продолжаются попытки захватить здание городской администрации в Алма-Ате

Как передает агентство "Интерфакс-Казахстан", продолжаются попытки захватить здание городской администрации в Алма-Ате, слышен звон разбивающегося стекла. Перед зданием взрываются светошумовые гранаты, улицу заволокло дымом. По данным агентства, штурмующих - более тысячи.

Большая часть обменных пунктов Алма-Аты закрылась, сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан". "Есть информация, что практически все обменные пункты, за редким исключением не работают. На 12.00 (09.00 мск) у меня была информация, что работали два обменных пункта в городе", - приводит агентство слова главы Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчина Галимбаева. Все банковские устройства Kaspi Bank - казахстанского розничного банка, - включая банкоматы, - не функционируют из-за отсутствия связи, сообщили в пресс-службе фининститута.

В Алма-Ате - 190 пострадавших

В Актобе у здания местной администрации против протестующих применяют светошумовые гранаты, передало информагентство KazTAG. Митингующие пытаются прорваться в помещение, утверждает издание "Известия", разместившее в своем Telegram-канале видео с места событий. На кадрах видно, как волна протестующих вплотную подошла к облицованным деревом дверям. По информации "Радио Азаттык", полиция распылила слезоточивый газ, использовала спецсредства для разгона. Митингующие разбили окна. К зданию подъехали машины скорой помощи. По информации СМИ, у нескольких человек - травмы ног.

В массовых протестах в Алма-Ате пострадали 190 человек, в том числе 137 полицейских, сообщило управление общественного здоровья города. "В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по "скорой помощи" 150 и 40 - по самообращению. Госпитализированы 40 человек. В том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо - сотрудники полиции", - говорится в сообщении управления. "Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица", - уточнили в ведомстве.

В центре столицы Казахстана - Нур-Султана - много полицейских, вдоль улиц припаркованы автозаки, здание местной администрации охраняют сотрудники спецотряда быстрого реагирования (СОБРа). По информации "Радио Азаттык" ("РА"), в целом ситуация - спокойная.

Отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих в Алма-Ате и в Актау

Как передает корреспондент DW, в Алма-Ате и в Актау отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих. В городах - проблемы со связью, работает только электронная почта.

В центре Алма-Аты - столкновения митингующих с полицией, передало агентство "Интерфакс-Казахстан". Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова.

Правоохранители начали применять против них спецсредства, взрываются светошумовые гранаты. По данным агентства, ранен сотрудник полиции. По словам очевидцев, с улицы Шевченко в сторону улицы Байтурсынова проехали около десятка грузовиков военных. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами. В комендатуре сообщили, что в центре продолжается "операция по обеспечению правопорядка", жителей города просят воздержаться от прогулок, автовладельцев - планировать маршруты объезда.