Протесты в Казахстане: в страну прибыли российские миротворцы ОДКБ

Переброска российской части миротворческого контингента на территорию Казахстана проходила с помощью самолетов военно-транспортной авиации РФ, пишет Медуза.
В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ также вошли подразделения вооруженных сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
В ОДКБ отметили, что передовые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Среди них — охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранительным органам Казахстана «в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле».
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Власти Казахстана обратились в ОДКБ за помощью на фоне протестов, которые начались на западе страны из-за двукратного повышения цен на топливо и распространились по всему Казахстану.
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