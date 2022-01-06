Протесты в Казахстане: около 2000 задержанных, двое силовиков обезглавлены

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. Президент обратился за помощью к ОДКБ, назвав протестующих "террористами". DW следит за событиями 6 января.

Некоторые участники протестов на площади Республики в Алма-Ате получили ранения, возможно есть убитые, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Официальный представитель полиции Алма-Аты сообщил об "отбитом нападении" на управление полиции одного из районов города.

Протестующие группами бегут со стороны Площади Республики в Алма-Ате

Протестующие группами по 5-6 человек бегут со стороны Площади Республики в Алма-Ате, некоторые ранены, стрельба продолжается, передал "Спутник Казахстан".

В Казахстане продлены школьные каникулы - до 17 января, студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24 января, уточнила первый заместитель министра образования Шолпан Каринова.

На период действия режима ЧП в Казахстане "под запретом оказались массовые мероприятия, в том числе, религиозные". Об этом сообщил гостелеканал "Хабар 24". По его данным, храмы закрыты для посещений, без прихожан пройдут и рождественские богослужения, запланированные, в частности, на 7 января.

СМИ сообщили о стрельбе на Площади Республики в Алма-Ате

На Площади Республики, в центре Алма-Аты, началась стрельба, передало агентство "Спутник Казахстан". Издание "Vласть" ранее сообщало, что там оставались 250-300 человек.

Ущерб после потестов в Казахстане, по приблизительным оценкам, составил 92 млн долларов (81 млн евро). Такие цифры озвучили в национальной палате предпринимателей Казахстана.

Международный аэропорт Актобе возобновил работу в штатном режиме. Об этом передал в эфире телеканал "Хабар 24".

Global Check: проводной интернет возобновил работу почти во всех регионах Казахстана

Телекоммуникационная компания "Казахтелеком" включила проводной интернет во всех регионах страны, кроме Алма-Аты, сообщил сервис мониторинга блокировок в сети в странах СНГ Global Check.

В Казахстане во время протестов задержан гражданин РФ, передало агентство "Спутник Казахстан". Россиянин входил в число 245 задержанных в Костанайской области. Позднее 35 из них, в основном женщины и несовершеннолетние, были отпущены.

МВД: В Алма-Ате задержаны около 2000 человек

Правоохранительные органы Казахстана задержали в ходе рейдов в Алма-Ате около 2 тыс. участников протестов. Об этом проинформировала пресс-служба МВД страны. "Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2000 человек", - заявили там. По данным правоохранительных органов, ведется "зачистка" ряда улиц.

В Казахстане установлены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ

В соответствии с поручениями главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительство приняло ряд решений. Об этом говорится на официальном информационном ресурсе руководителя кабмина.

Так, на ближайшие 180 дней установлены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ для заправки автотранспорта в районе 50-75 тенге (0,10 евро - 0,15 евро) за литр. Введено временное - на 180 дней - государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива. Ускорена подготовка к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Кроме того, в ближайшее время будет на 180 дней введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары - установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота - на 6 месяцев, картофеля и моркови - на 3 месяца, решили в кабмине.

Александр Лукашенко считает, что необходимо переходить к переговорам властей и протестующих в Казахстане. Протестующим "надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с (президентом Казахстана Касым-Жомартом. - Ред.) Токаевым для переговоров", полагает он.

В Нур-Султане возобновлен доступ к сети интернет

В столице Казахстана - Нур-Султане - к 17.00 по местному времени (14.00 мск) возобновлен доступ к сети интернет, который был временно ограничен на фоне введения чрезвычайного положения. Об этом сообщили российские информагентства. Ограничения действовали с вечера 5 января. Кроме того, с перебоями работала телефонная связь.

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП. Об этом сообщили в казахстанском посольстве в Ташкенте. Позднее в пресс-службе МИД опровергли эту информацию, передало издание "Vласть". В министерстве обратили внимание на то, что авиакомпании сами отменяют рейсы.

МИД России и Беларуси выступили с заявлениями по событиям в Казахстане

МИД России и Беларуси выступили с заявлениями в связи с событиями в Казахстане. Так, на Смоленской площади рассматривают происходящее в этой стране как "инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства". В белорусском внешнеполитическом ведомстве сочли, что внимание на себя обращает "четкая координация действий протестующих", их "организованное противодействие" правоохранительным органам Казахстана.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает "вооруженным вмешательством в дела другого государства" отправку в Казахстан контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в составе которого есть и белорусские военнослужащие. "Каждый белорус понимает, что потерявший легитимность (правитель Беларуси Александр. - Ред.) Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать белорусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе", полагает она.

Число силовиков, погибших в Алма-Ате, где продолжаются протесты, достигло 12, 353 пострадали. Об этом сообщили в комендатуре города. Позднее там указали, что количество погибших возросло до 13, тела двоих из них якобы были обезглавлены.

В районе седьмой больницы в Алма-Ате - столкновения с полицией

В Алма-Ате протестующие окружили 1-ю и 7-ю городские больницы, Об этом сообщила комендатура города. Источники издания "Vласть" отмечают, что в районе 7-й больницы происходят столкновения с полицией.

В Алма-Ату прибыл "первый борт с российскими войсками", пишет издание "Vласть" в Twitter. Официального подтверждения информации с российской стороны пока не поступило. По данным издания, военные "проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе". "Воинские части близ Алма-Аты приведены в высокую боевую готовность", сообщил "Vласти" источник в армии.