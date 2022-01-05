Протесты в Казахстане: обстановка обостряется

Президент Касым-Жомарт Токаевпринял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. В Алма-Атинской и в Мангистауской областях, а также в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Наряженная обстановка сохраняется в целом ряде городов. DW следит за событиями среды, 5 января.

В Нур-Султане введено чрезвычайное положение

В столице Казахстана - Нур-Султане - введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Соответствующее распоряжение отдал президент Касым-Жомарт Токаев. Комендантом назначен начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов. Оцепление наблюдается в районе торгового дома "Артем", проспектов Республики и Сейфуллина. По поступающей информации, обстановка в городе спокойная.



Cиловой разгон демонстрантов начался в Атырау

Cиловой разгон демонстрантов начался в Атырау (административный центр Атырауской области), сообщило информагентство KazTAG. На центральной площади города находились тысячи митингующих, некоторые из них говорили о мирном характере акции.

В Алма-Ате, где идут столкновения полиции и протестующих, пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города. "Пострадавших доставили в стационары города", - указали там.

Десятки протестующих собрались и у здания областной администрации в Костанае (административный центр Костанайской области). Полицейские выставили ограждения, однако демонстрантам удалось прорваться к зданию, сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".

В Актобе митингующие проникли в здание администрации

Участники протестных митингов в Актобе (административный центр Актюбинской области) на западе Казахстана проникли в здание администрации, передало агентство "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, открыты две двери здания, митингующие врываются внутрь. На площади у обладминистрации - более тысячи человек.

В Алма-Ате горит здание прокуратуры. На месте работают пожарные, сообщило информагентство KazTAG.

МИД РФ заявил, что "внимательно следит" за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет. Генеральное консульство РФ в Алма-Ате оказывает информационную помощь обратившимся россиянам в связи с проходящими акциями протеста.

В здании администрации Алма-Аты начался пожар

В здании администрации Алма-Аты, которое штурмом взяли протестующие, начался пожар, передало "Радио Азаттык". По его данным, построенное в 1980 году здание - памятник республиканского значения.

В Павлодаре около 500 митингующих сгруппировались около администрации Павлодарской области, у входа их ожидают бойцы СОБРа - около 50 силовиков с щитами, передало информагентство KazTAG. Митингующие скандирует: "Аким! Аким!" ("аким" - глава местного исполнительного органа государственной власти в Казахстане - Ред.), требуя, чтобы к ним вышел глава региона Абылкаир Скаков.

Приостановлено движение поездов на ряде направлений

В связи с введением чрезвычайного положения в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате приостановлено движение поездов по направлению Макат - Жем, сообщили в национальной железнодорожной компании. "По согласованию с министерством индустрии и инфраструктурного развития, отменено отправление пассажирских поездов со станций Алма-Ата-1, Алма-Ата-2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующие через станции Макат (Атырауская область) и Жем (Актюбинская область)", - говорится в пресс-релизе.

Протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты, в нем выбиты окна и двери, передало агентство "Спутник Казахстан". Демонстранты вооружены щитами, арматурой, палками. Ранее демнстрантов пытались разогнать с помощью светошумовых гранат. Часть митингующих, по данным агентства, пытается прорваться в бывшую резиденцию президента, силовики внутри держат оборону.

Продолжаются попытки захватить здание городской администрации в Алма-Ате

Как передает агентство "Интерфакс-Казахстан", продолжаются попытки захватить здание городской администрации в Алма-Ате, слышен звон разбивающегося стекла. Перед зданием взрываются светошумовые гранаты, улицу заволокло дымом. По данным агентства, штурмующих - более тысячи.

Большая часть обменных пунктов Алма-Аты закрылась, сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан". "Есть информация, что практически все обменные пункты, за редким исключением не работают. На 12.00 (09.00 мск) у меня была информация, что работали два обменных пункта в городе", - приводит агентство слова главы Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчина Галимбаева. Все банковские устройства Kaspi Bank - казахстанского розничного банка, - включая банкоматы, - не функционируют из-за отсутствия связи, сообщили в пресс-службе фининститута.

В Алма-Ате - 190 пострадавших

В Актобе у здания местной администрации против протестующих применяют светошумовые гранаты, передало информагентство KazTAG. Митингующие пытаются прорваться в помещение, утверждает издание "Известия", разместившее в своем Telegram-канале видео с места событий. На кадрах видно, как волна протестующих вплотную подошла к облицованным деревом дверям. По информации "Радио Азаттык", полиция распылила слезоточивый газ, использовала спецсредства для разгона. Митингующие разбили окна. К зданию подъехали машины скорой помощи. По информации СМИ, у нескольких человек - травмы ног.

В массовых протестах в Алма-Ате пострадали 190 человек, в том числе 137 полицейских, сообщило управление общественного здоровья города. "В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по "скорой помощи" 150 и 40 - по самообращению. Госпитализированы 40 человек. В том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо - сотрудники полиции", - говорится в сообщении управления. "Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица", - уточнили в ведомстве.

В центре столицы Казахстана - Нур-Султана - много полицейских, вдоль улиц припаркованы автозаки, здание местной администрации охраняют сотрудники спецотряда быстрого реагирования (СОБРа). По информации "Радио Азаттык" ("РА"), в целом ситуация - спокойная.

Отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих в Алма-Ате и в Актау

Как передает корреспондент DW, в Алма-Ате и в Актау отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих. В городах - проблемы со связью, работает только электронная почта.

В центре Алма-Аты - столкновения митингующих с полицией, передало агентство "Интерфакс-Казахстан". Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова.

Правоохранители начали применять против них спецсредства, взрываются светошумовые гранаты. По данным агентства, ранен сотрудник полиции. По словам очевидцев, с улицы Шевченко в сторону улицы Байтурсынова проехали около десятка грузовиков военных. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами. В комендатуре сообщили, что в центре продолжается "операция по обеспечению правопорядка", жителей города просят воздержаться от прогулок, автовладельцев - планировать маршруты объезда.