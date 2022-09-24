Это сделано для того, чтобы у жителей Ирана было больше возможностей пользоваться интернетом и иметь доступ к информации, не цензурированной иранским правительством, подчеркнули в американском министерстве финансов.

Новый документ, описывающий ослабление санкционных ограничений на работу американских техкомпаний в Иране, был опубликован министерством финансов США в пятницу.

"Мы хотим помочь удостовериться, что людей в Иране не будут держать в изоляции и неведении", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представители США объявили об ослаблении санкций после того, как иранские власти в четверг временно отключили интернет во многих частях страны, пока полицейские жестко подавляли бурные протесты в крупных городах.

Антиправительственные протесты, вызванные смертью 22-летней студентки Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба, продолжаются больше недели. За это время, по информации официальных СМИ, погибли по меньшей мере 35 человек.

По сообщениям иранских СМИ, президент Ибрахим Раиси в субботу призвал "решительно бороться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране".

В Тегеране и других крупных городах за последние дни прошли и демонстрации в поддержку правительства.

Какие санкции ослабляет США

Власти США считают, что благодаря ослаблению санкционных ограничений у иранцев появятся инструменты, позволяющие обходить цензуру и прятаться от слежки со стороны властей. Но помешать повсеместной блокировке доступа в интернет иранским государством, как произошло на прошлой неделе, эти меры не помогут.

"Пока храбрые иранцы выходят на улицы, чтобы выразить протест против смерти Махсы Амини, США удваивают свои усилия по донесению потоков свободной информации до людей в Иране", - заявил заместитель министерства финансов США Уолли Адейемо.

Власти США и ранее делали исключения из санкций, чтобы помочь обеспечить более свободный доступ в интернет в Иране. Но в пятницу министерство финансов опубликовало обновленный вариант всего документа - лицензии, описывающей транзакции с Ираном в области коммуникаций.

Новая лицензия освобождает из-под санкционных ограничений соцсети и программы для видеоконференций, а также расширяет доступ к облачным сервисам, которые нужны для работы VPN-сервисов, позволяющих пользователям обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность в интернете.

По новой лицензии, работа в Иране по-прежнему разрешена создателям антивирусных и антитрекинговых программ.

В ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена об ослаблении санкций появился и ответ от предпринимателям-миллиардера Илона Маска: "Запускаю Starlink".

Глобальная спутниковая система Starlink, которой владеет компания Маска SpaceX, обеспечивает высокоскоростным широкополосным интернетом те места, где он ненадежен, дорог или недоступен.

По словам представителей министерства финансов, оборудование для Starlink в новой лицензии не прописано, но он может подать заявку в министерство на его использование для работы в Иране.

Почему в Иране вспыхнули протесты

Бурная волна протестов, переросших в беспорядки, продолжается по всему Ирану уже восьмой день. По сообщениям государственных СМИ, число погибших достигло 35 человек.

Протесты начались из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Вскоре после задержания Амини, студентка курского происхождения, впала в кому и через три дня умерла в больнице. По версии властей, смерть произошла из-за остановки сердца. Но родственники Амини говорят, что проблем с сердцем у нее никогда не было. По словам свидетелей, женщину избивали в автозаке и потом в полицейском участке.

Протесты начались на следующий день после смерти Махсы. Женщины, пришедшие на ее похороны, начали снимать хиджабы в знак протеста и скандировать "смерть диктатору".

После этого люди стали выходить на демонстрации по всей стране, особенно массово в курдских регионах. Демонстранты блокировали улицы, бросали в силовиков камни, поджигали полицейские машины и мусорные баки и скандировали антиправительственные лозунги. Женщины сжигали хиджабы и обрезали себе волосы.

Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями, так же есть сообщения о стрельбе полицейскими боевыми патронами по демонстрантам.