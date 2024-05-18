Протесты в Бишкеке: пострадали 29 человек

В ночь на субботу, 18 мая, в столице Кыргызстана прошел стихийный митинг против трудовых мигрантов, в котором приняли участие около тысячи человек. Акция протеста всего за несколько часов переросла в уличные беспорядки. Местом сбора демонстрантов стал хостел, у которого 13 мая произошла потасовка между иностранцами и местными жителями. Собравшиеся, по данным издания Kaktus.media, пришли "отомстить" приезжим за избиение кыргызстанцев.

Оккупировавшие центр Бишкека демонстранты перекрыли два перекрестка, проникли в общежитие для иностранных студентов, где избили несколько человек. Успокоить толпу не смогли ни полицейские кордоны, ни водометы. После нескольких задержаний переговоры с митингующими провел начальник Главного управления внутренними делами по городу Бишкек Азамат Токтоналиев. В разговоре с ним демонстранты выразили недовольство тем, что в Кыргызстане увеличилось количество трудовых мигрантов, потребовали ужесточить контроль над иностранцами и наказать троих задержанных после стычки в хостеле по всей строгости закона.