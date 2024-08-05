2024.08.05 13:28

Протесты в Бангладеш: премьер-министр покинула страну, толпа захватила ее резиденцию

 
BBC Russian
Neramumai Bangladeše
Neramumai Bangladeše
ФОТО: AFP / Scanpix / Zumapress

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, приведших к гибели сотен людей.

Ее местонахождение пока неизвестно.

В понедельник тысячи людей ворвались внутрь „Ганобхабана“, резиденции премьер-министра.

На данный момент неясно, кто стоит во главе государства. Как передает корреспондент Би-би-си, командующий армией общается с лидерами политических партиями и в ближайшее время намерен провести пресс-конференцию.

Neramumai Bangladeše

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.

Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. За это время погибло более 280 человек.

В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Бангладеш остановить насилие.

Он также выразил озабоченность по поводу массового шествия, которое запланировано в Дакке на понедельник, и предупредил о риске дальнейшей эскалации.

„Правительство должно прекратить преследование тех, кто мирно участвует в протестном движении, немедленно освободить задержанных, восстановить полный доступ в интернет и создать условия для конструктивного диалога“, — заявил он.

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