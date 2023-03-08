На кадрах, которые показало грузинское телевидение, видно, как толпа перекрывает проспект Руставели, а полиция использует водометы. Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.

Столкновения продолжались до глубокой ночи, позже полиция оттеснила протестующих от здания парламента.

В заявлении МВД Грузии сообщается, что как среди полицейских, так и среди манифестантов есть пострадавшие, их количество не уточняется. Полиция также задержала пока неизвестное количество протестующих - по данным телеканала Mtavari, они исчисляются десятками.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста "приняла насильственный характер, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников министерства". Оппозиция утверждает, что протест был мирным.

Акция протеста у парламента началась после того, как в первом чтении был принят скандальный законопроект, похожий на российский закон об "иностранных агентах".

Сейчас, как сообщают грузинские СМИ, в коридорах парламента "шум и словесная перепалка". Оппозиционные депутаты требуют встречи с его председателем Шалвой Папуашвили.



"Агенты иностранного влияния"

Инициированный депутатами движения "Сила народа" законопроект предусматривает создание реестра "агентов иностранного влияния". Такими агентам" станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.

Зарегистрированные в качестве агентов организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. Тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве "агента" или не подаст декларацию, будет грозить штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тысяч долларов).

Министерство юстиции для выявления "агентов иностранного влияния" и проверки выполнения требований закона получит право проводить мониторинг, а чиновник, уполномоченный проводить такой мониторинг - добывать необходимую информацию, в том числе персональные данные.

"Принятие данного закона значительно повысит качество информированности общества, что поможет людям в принятии правильного решения", - заявил перед внесением законопроекта в парламент депутат Гурам Мачарашвили. Он уверяет, что законопроект в основном скопирован с американского закона FARA и доработан с учетом "лучших практик" демократических стран.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с официальным визитом в США, обратилась к протестующим на проспекте Руставели на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке со словами поддержки.

"Я говорила с первого дня, что я наложу вето на этот закон, и я наложу! Меня не заботит его постатейное обсуждение, меня не волнует его сходство с каким-то старым американским законом, который, как мы хорошо знаем, служит совсем другим целям", - заявила Зурабишвили.

Полномочия президента Грузии сильно ограничены, и в любом случае у правящей партии достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето.

Посольство США в Тбилиси назвало сегодняшний день "черным днем для грузинской демократии".

Законопроект может быть изменен во время предстоящих слушаний в парламенте, но, по мнению правозащитников и оппозиционеров, не только принятие, но даже обсуждение подобной инициативы в парламенте бросает тень на декларированный официально, в том числе на уровне конституции, курс на европейскую интеграцию Грузии.