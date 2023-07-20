Протестующие подожгли посольство Швеции в Ираке

Министерство иностранных дел Ирака выступило с заявлением, осуждающим нападение на посольство Швеции в Багдаде, сообщает агентство AP. "Правительство Ирака поручило компетентным органам безопасности провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента установить виновных в этом акте и привлечь их к ответственности в соответствии с законом", - цитирует агентство заявление иракского МИДа.

В июне бежавший в Швецию иракец Салван Момика сжег несколько страниц из Корана во время акции протеста в Стокгольме и наступил на священную книгу мусульман. Ранее в январе правый экстремист Расмус Палудан сжег Коран на демонстрации у турецкого посольства. Акция с участием около 100 человек вызвала негодование в исламском мире и ухудшила отношения между Швецией и Турцией, которая лишь в июле согласилась дать ход заявке Швеции на вступление в НАТО, однако наряду с Венгрией официально до сих пор не одобрила присоединение североевропейского королевства к альянсу.