В то время, когда в Капитолии американские законодатели проводили заседание, на котором должна была быть официально зафиксирована победа Джо Байдена на выборах главы государства, еще находившийся в должности президента США Дональд Трамп обратился к толпе своих сторонников, собравшихся у Белого дома. Уже несколько недель они подвергались обработке со стороны правых СМИ, движений вроде QAnon, распространяющих в интернете теории заговора, и праворадикальных группировок вроде Proud Boys — все они утверждали, что Байден "украл" президентские выборы 2020 года в США.

Жертвы штурма Капитолия



Желая "положить конец воровству", толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий, устроила в здании хаос и попыталась прервать процедуру утверждения победы Джо Байдена. В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четверо полицейских и один из участников протеста. 140 сотрудников полиции получили травмы.

Впоследствии оба политических крыла в США проявили редкое единство, решительно осудив произошедшее.

"Вполне возможно, у них (политиков. — Ред.) было ощущение того, что это уже переходит все границы, это зашло слишком далеко. Трамп зашел слишком далеко", — говорит Сюзан Сполдинг, руководитель проекта "Защита демократических институтов" в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), комментируя настроение республиканцев в Конгрессе после инцидента.

Отношение к Трампу в Республиканской партии



Против Трампа была начата процедура импичмента за подстрекательство к беспорядкам. Позже он был оправдан, однако единогласное возмущение "большой ложью" стало причиной раскола в его партии.

"Думаю, что (республиканцы. — Ред.) в течение последующих недель и месяцев поняли, что Трамп продолжает контролировать Республиканскую партию", — отмечает Сполдинг, добавляя, что, уже покинув пост президента, Трамп угрожал республиканским политикам, которые дистанцировались от него.

Против самого Трампа и многих его приближенных до сих пор ведется расследование относительно их роли в организации беспорядков на Капитолийском холме. Однако с позиций общественного мнения, благодаря потокам дезинформации и лжи, распространяемой как в социальных сетях, так и некоторыми медиа, действия бывшего президента США по-прежнему воспринимаются многими как вполне законные.

Как показал опрос, проведенный Университетом Монмута, почти половина избирателей Республиканской партии считают беспорядки, произошедшие в Вашингтоне в январе 2021 года, правомерными протестами. Многие из тех, кто год назад съехался со всей страны на акцию в поддержку Трампа, верили в ложь и теории заговора, а также в историю об украденных выборах.

Уголовные дела после беспорядков в Вашингтоне



После штурма толпой Капитолия на основании записей камер наблюдения, выложенных в YouTube роликов и видео с мобильных телефонов в США были выдвинуты обвинения против 727 человек.

В числе прочего, речь идет о препятствовании работе представителей власти, использовании опасного оружия и нападениях. Некоторые из осужденных получили незначительные штрафы в размере 500 долларов за нанесение урона имуществу; другие отправились в тюрьму на срок более пяти лет за нападение на сотрудника полиции.

Раскол в обществе из-за штурма Капитолия



В американском обществе по-прежнему нет единства в оценке штурма Капитолия. Сегодня эксперты пытаются осознать роль социальных сетей и американских медиа в событиях годовой давности.

Из-за алгоритмов социальных сетей людей продолжают "накачивать" все более и более экстремальными версиями новостей, которые они уже знают, поясняет Реджина Лоренс, доцент школы журналистики и коммуникаций в Университете Орегона. Говоря об агрессивном нарративе мейнстрим-медиа, она подчеркивает, что хотела бы видеть более решительную оценку событий 6 января 2021 года со стороны политических институтов. Ведь тогда, возможно, СМИ последуют этому примеру.