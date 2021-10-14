Сегодня состоится последний рейс авикомпании под нынешним названием. Самолет Alitalia вылетит из столицы Сардинии Кальяри и римский аэропорт Фьюмичино.
С завтрашнего дня, 15 октября, рейсы будут совершаться уже под новым брендом — ITA (Italia Trasporto Aereo).
Alitalia, созданная 74 года назад, не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке страны. За последние 20 лет правительство понесло около 13 миллиардов евро убытков, пытаясь удержать национального авиаперевозчика на плаву.
Кроме того, сообщается, что менее трети из 10 500 действующих сотрудников Alitalia перейдут в ITA. Руководство компании также намерено снизить заработную плату на 40%.
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