Пропавшую в Норвегии собаку нашли в Италии

Пропавшую в Норвегии собаку по кличке Компис нашли в Венеции. Об этом пишет норвежское издание TV2.

Хозяйка собаки Мари Карлсен рассказала, что в день исчезновения Компис они с питомцем играли во дворе дома. Во время игры он что-то увидел и выбежал на дорогу. Женщина отправилась за питомцем, но его нигде не было. Через четыре часа Карлсен обратилась в полицию.

Полиция и семья Карлсен искали собаку больше недели, но ее никак не могли найти. Женщина рассказала, что уже не надеялась увидеть Компис. Однако спустя 19 дней после исчезновения Карлсен позвонили на телефон с итальянского номера. Оказалось, что это был ветеринар из Венеции, который сообщил, что Компис в Италии. Тогда Карлсен купила билет и отправилась забирать питомца.