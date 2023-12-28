Пропалестинские демонстранты устроили акции протеста в двух крупнейших аэропортах США

Акции на противоположных побережьях США закончились десятками арестов.

В аэропорту Лос-Анджелеса, где демонстранты стали буйствовать, было взято под стражу 36 человек, сообщил городской департамент полиции.

"Протестующие повалили полицейского на землю и использовали строительный мусор, дорожные знаки, ветки деревьев и бетонные блоки, чтобы заблокировать [дорогу, ведущую в аэропорт], нападая на посторонних проезжих в их машинах", – говорится в заявлении полиции.