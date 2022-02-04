По словам Кирби, такое "фальшивое нападение" может либо "произойти" на российской территории, либо быть направлено против русскоязычных жителей на востоке Украины. Как утверждают США, в ролике также может быть показана военная техника — украинская или поставленная Украине Западом. "Задача появления такого видео — подчеркнуть угрозу безопасности России и оправдать военные операции", — говорил журналистам источник в Вашингтоне.

Американские чиновники говорят, что обнародуют эту информацию, чтобы предотвратить подобное развитие событий. "Мы точно не уверены в том, что [Россия] пойдет по этому пути, но мы знаем, что это одна из рассматриваемых возможностей", — сказал в эфире MSNBC заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС прокомментировал заявления США так: "Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило".

Не первое заявление

Как отмечает корреспондент Би-би-си Пол Адамс, в последние недели американские и британские чиновники уже не впервые говорят о намерении России создать предлог для вторжения на Украину. Во всех этих случаях речь шла о крайне необычном обнародовании совершенно секретной информации, однако цель всегда была очевидной: предупредить Россию, что за ее планами тщательно следят.

В середине января Кирби заявил, что Москва подготовила группу диверсантов для проведения вооруженной провокации на востоке страны, чтобы создать таким образом предлог для вторжения. Посольство России в Вашингтоне назвало это вбросом и информационным давлением.

Британская разведка в свою очередь обнародовала данные, согласно которым Россию намеревается привести к власти на Украине пророссийских политиков и установить марионеточный режим в Киеве. Но четверо из пяти перечисленных Лондоном политиков, с которыми, по данным Форин-офиса, поддерживают связи российские спецслужбы, сейчас живут в Москве, что делает их связи с Россией скорее публично доступной информацией, чем донесением разведки.

Страны Запада считают, что Россия в ближайшее время может начать военную операцию против Украины. По оценкам НАТО, на границах Украины сконцентрировано более 100 тыс. российских военнослужащих, в Пентагоне считают, что ничего подобного не происходило со времен холодной войны.

Москва настаивает, что не намерена начинать агрессию против Украины, а передвижения российских войск на российской же территории не должны никого заботить. При этом Россия требует от НАТО предоставить ей гарантии безопасности и закрыть двери альянса для Украины.

НАТО настаивает, что двери альянса остаются для Украины открытыми, недавние предложения альянса о гарантиях безопасности Россию не устроили.