"Мы понимаем, что промышленность подверглась мощному удару. Разрушены крупнейшие наши предприятия, наши гиганты - ММК имени Ильича, "Азовсталь", Авдеевский коксохимический завод, объединение "Азот" в Северодонецке и другие предприятия.

Понятно, что все эти предприятия восстановить за полгода не получится, и за год не получится. Нужно будет делать большую работу. Упор надо будет делать на малый и средний бизнес, упор надо будет делать на новые направления, новые сферы для Украины, не принимая во внимание восстановление металлообрабатывающего и сталелитейного производства", - сказал он.

По словам Шмыгаля, власти должны сделать большой объем работы.

"Впереди нас ждет большая работа - удержать экономику в период войны, восстановить экономику, построить ее лучше, чем она была до этого. Действительно, это период потерь, но и период возможностей, потому что мы понимаем, что мы будем отстраивать вещи, которые потеряны, в лучшем виде, чем мы их имели до этого", - добавил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что главным источником финансирования восстановления Украины после войны станут замороженные российские активы.

"Президент, правительство, дипломаты сейчас активно работают над тем, чтобы замороженные российские активы – более 300 млрд долларов суверенных активов плюс активы олигархов, активы российского бизнеса – были переданы для нашего восстановления. Это станет стержнем и основным источником и ресурсом для нашего восстановления, в том числе для строительства нового жилья, мостов, новых городов, всего", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин планирует восстанавливать страну вместе с бизнесом "на основе абсолютно честного открытого диалога".