2024.05.20 15:25

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и глав ХАМАС

 
Deutsche Welle
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров радикального исламистского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании. Об этом сообщается на сайте МУС в понедельник, 20 мая.

В заявлении прокурора подчеркивается, что глава ХАМАС Синвар, главнокомандующий военным крылом группировки Аль-Масри и глава политбюро ХАМАС Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности - убийства, захват заложников, акты сексуального насилия, пытки, жестокое обращения и другие преступления.

"Мы утверждаем, что инкриминируемые преступления против человечности были частью широкомасштабных и систематических нападений на гражданское население Израиля со стороны ХАМАС и других вооруженных группировок. Некоторые из этих преступлений, по нашей оценке, продолжаются и по сей день", - подчеркнул прокурор МУС. Лидеры ХАМАС несут ответственность за убийство сотен людей во время нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года, заявил Хан.

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