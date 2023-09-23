Прокуратура обвинила Марин Ле Пен и ее соратников нецелевом расходовании средств ЕС

Как пишет Le Monde, по делу проходят в общей сложности 27 человек, включая 95-летнего Жан-Мари Ле Пена, основателя «Национального фронта» и отца Марин Ле Пен. Согласно результатам расследования, которое продолжалось семь лет, «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») в 2004-2016 годах использовало средства ЕС, выделяемые на оплату работы помощников депутатов Европарламента, на зарплаты своим сотрудникам. Речь идет о ежемесячной сумме в €21 тысячу.

В списке подозреваемых оказались 11 человек, которые были избраны в Европарламент по спискам «Национального фронта», 12 человек, которые работали помощниками депутатов, и четыре других члена партии. Марин Ле Пен отрицает вину и утверждает, что обвинение политически мотивировано.