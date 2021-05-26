Федеральная прокуратура Германии пока не ведет расследование в отношении Александра Лукашенко после заявления 10 граждан Беларуси, обвиняющих белорусский режим в применении насилия в отношении жителей страны на фоне мирных протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Но, как сообщает в среду, 26 мая, сайт немецкой газеты Der Tagesspiegel, генеральный прокурор ФРГ распорядился взять под наблюдение "разгул насилия в Беларуси".
По информации издания, "процесс наблюдения" - это предварительный этап официальной процедуры, который может подготовить будущие расследования дел в отношении белорусских чиновников и силовиков. Кроме того, федеральная прокуратура сможет быстрее расследовать дело против Лукашенко, после того как он лишится власти. Действующие главы государств пользуются широкой неприкосновенностью, отмечает Der Tagesspiegel.
Между тем Евросоюз и Германиy не признали итоги президентских выборов в Беларуси в 2020 году и более не считают Александра Лукашенко главой государства.
При этом последний инцидент с принуждением к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича пока в "процессе наблюдения" не рассматривается.
Онур Эзата (Onur Özata), один из четырех немецких адвокатов, представляющих интересы граждан Беларуси в жалобе в Федеральную прокуратуру Германии, также подтвердил Der Tagesspiegel информацию о "процессе наблюдения". "Нападение на самолет гражданской авиации несколько дней назад еще раз показывает, что Лукашенко руководит преступным режимом. Мы ожидаем, что Федеральная прокуратура Германии начнет официальное расследование - в том числе из-за насилия со стороны милиции во время протестов прошлым летом", - заявил он.
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