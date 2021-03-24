Производство вакцины "Спутник V" в Германии запланировано на лето

Российская компания "Р-Фарм" намерена в июне или июле начать производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в баварском городе Иллертиссене. Об этом сообщил директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр Быков в интервью информагентству dpa, опубликованном в среду, 24 марта. По словам Быкова, компания "принимает усилия" для того, чтобы начать производство летом.

В Иллертисене на юго-востоке Германии, где "Р-Фарм" уже располагает необходимым оборудованием и кадрами, можно будет производить миллион доз вакцины ежемесячно, пояснил Быков. Он отметил, что производство может начаться только в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Из Иллертисена "Спутник V" может быть поставлен в другие страны ЕС.

Ранее советник Представительства ЕС в России по вопросам здравоохранения и сельского хозяйства Жером Лепентр заявил, что решение EMA по "Спутнику V" может быть принято в июне-июле. В апреле специалисты EMA планируют приехать в Россию, чтобы, в частности, проинспектировать производственный процесс и места хранения препарата.