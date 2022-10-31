В Китае заявили о риске сокращения производства iPhone на 30% из-за введения коронавирусных ограничений в стране, вызванных новой вспышкой COVID-19. Об этом пишет Reuters. Это связано с тем, что на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу собирается большая часть мирового производства продукции Apple.

По данным агентства, часть сотрудников завода в Чжэнчжоу не устраивает политика локдауна. В частности, сотрудники предприятий, которые находятся в районах, где обнаруживаются случаи заражения, должны продолжать работу в условиях замкнутого цикла, то есть жить и работать на фабрике. В связи с этим часть рабочих отказываются продолжать работу.

China Daily отметило, что компания отменила все обеды в столовых на фабрике и обязала сотрудников принимать пищу только в общежитиях. После введения этих ограничений многие работники Foxconn, по информации издания, уехали на карантин в свои родные города.

Новые случаи заражения COVID-19 в Чжэнчжоу ежедневно регистрируются с 8 октября. По данным правительства, в кампусах завода Foxconn не было зарегистрировано новых случаев заражением коронавирусом.