Производство беспилотников Bayraktar начнется прямо в Украине

По его словам, Baykar уже создала в Украине компанию и приобрела земельный участок под строительство, а неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию.

"Сделать производство в Украине было почти личным обязательством владельцев компании", — подчеркнул Боднар.

Посол добавил, что к производству Bayraktar в Украине будут привлечены украинские компании, производящие двигатели, колеса и запчасти.

В июле компания Baykar ответила отказом на предложение Владимира Путина построить завод по производству беспилотников на территории России. Директором и совладельцем компании является Сельчук Байрактар, который приходится зятем президенту Турции.

18 июля исполнительный директор Baykar Халук Байрактар в интервью CNN заявил, что поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость и никогда не позволит продавать беспилотники Bayraktar России.