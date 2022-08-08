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Турецкая компания Baykar построит в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar, рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.
Производство беспилотников Bayraktar начнется прямо в Украине
© Sipa / Scanpix

По его словам, Baykar уже создала в Украине компанию и приобрела земельный участок под строительство, а неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию.

"Сделать производство в Украине было почти личным обязательством владельцев компании", — подчеркнул Боднар.

Посол добавил, что к производству Bayraktar в Украине будут привлечены украинские компании, производящие двигатели, колеса и запчасти.

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В июле компания Baykar ответила отказом на предложение Владимира Путина построить завод по производству беспилотников на территории России. Директором и совладельцем компании является Сельчук Байрактар, который приходится зятем президенту Турции.

18 июля исполнительный директор Baykar Халук Байрактар в интервью CNN заявил, что поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость и никогда не позволит продавать беспилотники Bayraktar России.

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