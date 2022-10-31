Произведение художника Пита Мондриана 75 лет выставляют в галереях вверх ногами. Заметили только сейчас

Несмотря на это, работу, которая с 1980 года выставлена в дюссельдорфском музее, перевешивать не будут - слишком велик риск ее повредить.
Работа под названием New York City I - это воспроизведение картины New York City из клейкой ленты. Мейер-Бюзе заметила ошибку, когда проводила исследование для выставки, посвященной Мондриану.
"Ночное небо"
"Сужение сетки должно быть наверху - как ночное небо", - сказала Мейер-Бюзе в интервью Guardian.
🖼️ A picture of Piet Mondrian's studio led to the revelation that his famous artwork ‘New York City I’ has been hanging incorrectly for 77 years pic.twitter.com/Kuaiq3y1vI— Reuters (@Reuters) October 29, 2022
"Когда я указала на это другим кураторам, мы поняли, что это было очень очевидно. Крайне вероятно, что картина висит вверх ногами", - добавила она в беседе с Би-би-си.
Эта версия косвенно подтверждается тем, что у другой работы Мондриана, New York City, выставленной в парижском Центре Помпиду, пространство между линиями сужается действительно сверху.
Более того, на одной из фотографий из студии знаменитого голландца работа New York City I видна на мольберте в том положении, как ее задумал творец.
Фото было опубликовано американским журналом Town and Country в июне 1944 года.
Мондриан, один из сооснователей арт-группы De Stijl, считается одним из самых влиятельных художников XX века и одним из пионеров современного абстрактного минимализма и экспрессионизма.
Его работы оказали огромное влияние не только на других художников, но и на архитекторов, дизайнеров и модельеров. Мондриан искал "универсальную красоту" и стал автором концепции неопластицизма.
Работа New York I изображает Нью-Йорк в виде "живого и динамичного ритма цветных - красных, синих и желтых - полос, которые заняли место в радикально редуцированном художественном языке, основанном на геометрической форме и основных цветах, а также черном и белом". Так ее характеризует Дюссельдорфская галерея.
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